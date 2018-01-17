年关情绪“四大怪”，缠住你了么？

马上就到年关了，生活中的琐碎事情越来越多，面对需要完成的事情，情绪往往不配合，拖延、压抑、烦躁、抑郁这“四大怪”，影响着你新年的心情，如何打败它们，看看中科院心理所博士后韩海英和上海市精神卫生中心门诊部副主任王勇给您的处方吧。

压抑处方：大剂量的“户外运动”，加上适量的“言语沟通”

每个人都会有这样的体会，当心情感到压抑时，做什么都没意思。身体也会懒惰下来。不少人会想，等我心情好一些了再做事情。不要这样，当心情压抑时，反而要带着这种心情走出去，进行大量的户外有氧运动，使大脑产生丰富的兴奋情绪的物质，起到活跃情绪的功效。同时，要认识别人是不会知道你在想什么，把你的心里烦恼、困惑说出来，就会轻松很多。

烦躁处方：中等剂量的“集体活动”，中等剂量的“冷静思考”

年底了，工作不满意，有人会离职、生意不好，有人会歇业，突然空闲下来，就会有大把的时间不知该怎么去打发。在对未来感到强烈迷茫的时候，思绪也会被生活中的琐事牵动紧张，又或者对身体的感觉过于敏感而让人烦躁。别着急，这时可以先找个集体活动中寻找自己，跳广场舞、当志愿者、报个业余活动班，先度过这段“空窗期”，劝告自己冷静下来，然后再作打算。

拖延处方：中等剂量的“立刻行动”，合并小剂量的 “放松心情”

生活中琐碎小事是不会引起大脑太多的兴趣的，如果不立刻采取行动来激活它，就会产生惰性。快快行动起来吧，把那些现在可以很快做完的事情立刻做完。“立刻行动”后你的大脑也不容易偷懒了。同时给我们的大脑小小的奖励，听听音乐、打打球等都能甩掉拖延的烦恼。

抑郁处方：勤晒太阳，多吃改善情绪的食物

弗吉尼亚大学的一项研究发现，眼部的一种负责编码感光蛋白质的光色素基因发生变异是导致冬季抑郁的原因之一。此外，气温下降、雾霾加重等也可能会诱发冬季抑郁症。如何化解?可以在阳光明媚时多去户外运动或散步或在室内用白炽灯照向面部，每天两次，每次半小时，但不要用眼睛注视灯光，有条件换一个阳光明媚的地方办公等。保持规律充足的睡眠，固定上床和起床时间，不要熬夜，保持卧室安静、避光。

此外，还可吃一些可以改善情绪的食物，包括富含矿物质、维生素的新鲜蔬菜水果，如香蕉、甜橙、黄瓜、西红柿等，如果症状比较严重，或者尝试上述方法后觉得效果不佳，建议前往精神专科医院进行诊治。