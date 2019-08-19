管理好情绪，让孩子远离抑郁

编者按：据统计，目前与情绪相关的疾病达200多种，在近30年间，我国抑郁、焦虑等情绪相关障碍的患病率增长了20多倍。儿童青少年如患上抑郁症可能导致一系列健康后果，包括人际关系问题、学习能力下降、身体健康状况不佳和药物滥用。此外，在青少年时期抑郁的人更有可能在一生中反复抑郁。如何精准管理自己的情绪，是让孩子远离“抑郁”的法宝。

本期我们《健康周刊》特别邀请北京儿童医院著名心理专家崔永华为家长们指点迷津。崔永华指出，情绪管理不是简单地压抑、控制自己的情绪，而是要让自己成为情绪的主人。教给孩子正确情绪管理具体有“六步”，也可以归纳为一句话：真正做到接纳孩子的一切，就是陪伴他体验生命中的每一种情绪，再教会他给每一个情绪画上标签。

近年来，抑郁症已是全球最具挑战性的公共健康问题之一。儿童青少年如果长期心情抑郁，甚至患上抑郁症，可能会导致一系列健康后果，这其中包括人际关系出现问题、学习能力下降、身体健康状况不佳和药物滥用等。此外，在青少年时期抑郁的人更有可能在一生中反复抑郁。

近日，《情感》杂志发表了一项关于消极情绪分化的新研究。NED，即指在该项研究中用精确标签对负面情绪进行细微区分的能力。研究发现，那些不善于辨别自己负面情绪的年轻人，更容易在经历压力生活事件后出现抑郁症状。相反，那些表现出高NED的人更善于处理压力带来的情绪和行为后果，从而减少随着时间的推移，负面情绪升级为临床显著抑郁症的可能性。换句话说：能够准确而细致地描述自己负面情绪的儿童和青少年，比那些不能这样做的同龄人更能抵御抑郁。

情绪虽是主观感受，却不因人的掩饰而转移消失，它只是被压抑到潜意识深处，时间越久伤害越大，也许未来某个不起眼的小事就能引发内心的情绪炸弹。据统计，目前与情绪相关的疾病达200多种，在近30年间，我国抑郁、焦虑等情绪相关障碍的患病率增长了20多倍。小到胃疼、痛经，大到癌症、冠心病都跟情绪有着或多或少的关系。

在医学在向“精准医学”迈进的今天，如何精准地管理自己的情绪，可以说是现代人的必修课，也是让孩子远离“抑郁”的法宝。

情绪管理第一步：

给每一个情绪贴上标签

情绪管理不是简单地压抑、控制自己的情绪，而是要在正确理解情绪、体察接纳自身真实情绪的基础上，掌握调适不良情绪的有效方法与技巧，让自己成为情绪的主人。

管理情绪的第一步，就是能识别出自己的各种情绪，给每一个情绪准确地贴上标签。

我们可以随时指出孩子的各种情绪：激动、失望、自豪、孤独、期待等等，不断丰富孩子的情绪词汇库。

现在很多家长都能主动去跟孩子共情，其实，共情的一个功能就是帮助孩子认识到自己当时的具体感觉。

需要提醒的是，有时当孩子很生气时，他会对这种情绪识别也很反感，完全不听。我们可以先让他自己冷静下来，等孩子平静后，再回过头来跟他聊聊刚才的感受。

孩子能识别出的情绪越多，他就越是能清晰地表达出来，而准确地表达自己的情绪，这就是处理情绪的开端。能表达，他才能沟通，才能想办法，有时，只需表达出来，情绪问题就解决了。

情绪管理第二步：

每天记录好事

心理学家在做提升幸福感的干预实验时，有一些看似很普通的做法却很有效。比如，记录下来当天发生的好事，并解释为什么你感觉不错；写下能展现你好的一面的事情，每天去温习。据调查，每天写下3件让你感觉好的事，这个做法效果很好，提升幸福感效果的持续时间也长。

作为家长，我们自己可以这样做，也可以引导孩子这样做。情绪管理的第二步，让孩子学会在情绪有些低落时，把这些好事当作心理玩具，拿出来玩味。也可以让孩子每天睡觉前或在其他空闲时间里，没事就在脑子里整理自己的这些好事，其实这就是在训练孩子转念的能力。

情绪管理第三步：

对自己的情绪负责

情绪管理的第三步，教给孩子对自己的行为和情绪负责。同样，我们家长也要对自己的情绪负责，不要让孩子对家长的情绪负责。

家长应尽量少这样说：“你那样做，妈妈很生气”“那样做，妈妈不喜欢”。如果我们因为跟孩子无关的事情有消极情绪，那就跟孩子说，妈妈这会儿心情不好，因为别的事情，所以妈妈先自己待一会，等情绪好了，马上就跟你玩。这样，孩子也可以学会，当他有不好的情绪时，他也会自己先冷静一会，练习自己去处理，他也会知道，有不好的情绪并不是什么错事。

情绪管理第四步：

接受消极情绪

对于孩子的消极情绪，我们不要去否认、压制、贬低、怀疑，不要说“这有什么可怕的” “你不应该感到失望”“你没有理由生气”等等，而是要帮助孩子去接受、识别，然后再教给处理办法，这是情绪管理的第四步。

情绪管理第五步：

给孩子机会自己处理消极情绪

孩子发脾气，我们本能地想救火。如果认识到消极情绪的意义，我们就知道不必急于让情绪消失，而是要尽量给孩子机会，让他感受、识别，同时自己锻炼着平复下来。孩子每自己平复一次，他的情绪控制能力就得到了一次锻炼，这是情绪管理的第五步。当然对于两岁以下的孩子，家长还是应该用转移法先去哄好他，然后再讲道理。

而在这个过程中，如果家长自己能保持中性态度，这会帮助孩子更好地平复情绪。有很多情况孩子是被家长的坏情绪火上浇油，愈演愈烈。

情绪管理第六步：

教孩子处理消极情绪的办法

对于消极情绪，要多分析多思考，去想办法，这样有利于化解情绪。情绪管理的第六步，是要教给孩子一些适合孩子的处理消极情绪的方法，常用的办法包括：

镇静法：数数、深呼吸。

转移法：看景色、听歌、运动、做自己的爱好。

宣泄法：比如打沙发、打枕头（当然对于爱打人的小男孩慎用）、撕纸等。其实这些宣泄法背后的道理就是，要以破坏性最小，不影响别人的方式发泄情绪。

倾诉法：找人聊天、写日记、随意画画。

上述情绪管理“六步”也可以归纳为一句话：真正做到接纳孩子的一切，就是陪伴他体验生命中的每一种情绪，再教会他给每一个情绪画上标签。