客户端读者赵先生问：我今年46岁，时常从胃里反上来一股东西，涌向咽喉，刺痛食管，有灼热痛感，直至嗓子眼都疼。这是怎么回事？

北京大学人民医院消化内科副主任医师张国艳解答：根据您的症状，首先考虑胃食管反流病，最好做胃镜检查。胃食管反流是指胃十二指肠内容物反流至食管、口咽或呼吸道引起的不适症状和（或）并发症，分为反流性食管炎和非糜烂性反流病。典型表现为反酸和胸骨后烧灼感。

其发生是多因素的，包括食管本身抗反流机制缺陷，如食管下括约肌功能障碍和食管体部运动异常等；也有食管外诸多机械因素的功能紊乱。

诊断应结合内镜、食管反流检测、质子泵抑制剂(PPI)诊断性治疗等综合判断。药物治疗包括质子泵抑制剂、H2受体阻滞剂、促动力药、胃黏膜保护剂等。效果不佳者可考虑手术治疗。少数患者有发生食管腺癌的可能，要定期复查胃镜。

生活方式的改变应作为治疗的基本措施：睡觉时抬高床头15~20厘米；少吃多餐，睡前4小时内不宜进食；避免增加腹压的各种动作和姿势，不要穿紧身衣或束紧腰带；戒烟、戒酒，少食辛辣、甜酸等食物。