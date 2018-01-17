第520期：眼睛喜欢的食物是什么？最有效的护眼方在这里

眼睛是我们人体最重要的器官之一，它帮助我们认识世界、与人沟通交流，我们的工作生活都离不开眼睛，因此更要好好爱护珍惜它。但是，随着年轻的增长及智能手机的普及，长时间盯着屏幕，水润的双眼离我们越来越远，近视、白内障、老花眼、黄斑变性等眼部疾病的患病率却越来越高。

要想改善这种状况，缓解眼衰老及眼部疾病的发生，第一要保证眼睛的营养需求，第二，放下手中的手机，点按、刮拭一些护眼的穴位，放松眼部肌肉。

一、眼睛喜欢的食物

1、动物肝脏

动物肝脏富含丰富的维生素A，是构成眼睛感光物质的重要原料，维生素A缺乏会引起角膜上皮细胞脱落、增厚、角质化，甚至引起夜盲症、白内障等眼部疾病。

如果长时间盯着手机，维生素A的需求将大大增加，体内极容易缺乏。

鸡肝、鸭肝、猪肝、羊肝、牛肝、鱼肝等动物肝脏，是食物中最丰富的维生素A来源，且吸收率极高，每天吃两片就足以满足一天需要。

2、蛋、奶

蛋黄和全脂奶也是维生素A较好的来源，每天一个鸡蛋，250ml左右的全脂奶，就可以满足1/3以上的维生素A的日需求。

3、深色蔬菜、水果

深绿色蔬菜：如菠菜、芥蓝、小油菜等。

不仅富含维生素丰富的维生素A，且其中的叶黄素含量也十分丰富，可以阻挡伤害眼睛的蓝光,使视网膜黄斑部免于受到伤害，防止眼部黄斑病变。

深黄色蔬菜：水果，如胡萝卜、南瓜、芒果等。

富含丰富的B-胡萝卜素，可以转化为为维生素A，保护眼睛健康。

深紫色蔬菜：如紫卷心菜、蓝莓、桑葚等。

富含丰富的花青素，可以促进眼睛视紫质的生成,稳定眼部的微血管, 并增强微血管的循环。此外,花青素还是一种强抗氧化剂,可以减少自由基对眼睛的伤害,有助预防白内障等眼部疾病。

二、眼睛喜欢的9个穴位

【睛明】 主治：缓解眼部疲劳、肿痛，降低眼压、改善迎风流泪、夜盲等。

【攒竹】 主治：消除眼部水肿，改善头痛、头晕、眼睑跳动不适感。

【承泣】 主治：眼睛红痛、视力疲劳。

【四白】 主治：改善眼睛干涩、视力下降、减缓眼袋形成。

【太阳穴】 主治：改善视力下降。

【瞳子髎】 主治：改善眼周循环，消除疲劳，延缓眼睑皮肤下垂。

【鱼腰】主治：缓解眼部疲劳、肿痛。

【丝竹空】 主治：改善睫毛倒插、头痛、偏头痛、眼睛赤痛、目眩。

【肝俞穴】该穴位于背部，当第9胸椎棘突下，旁开1.5寸。中医认为，肝开窍于目，肝经循行上联目系，肝的精血上输于目，我们之所以有好的视力，主要靠肝血的濡养。刮拭按摩此穴疏肝利胆，理气明目。

保护眼睛，要给予眼睛充足的营养，也要经常按揉这些穴位，一定会告别眼干、眼涩等情况，预防眼部疾病，取得非常好的保健效果。【往期精彩内容回顾】

作者介绍：于展虹，国家二级公共营养师；健康时报、食品与健康、养生杂志、科普中国等多家媒体撰稿人；《只有营养师知道2》编委。