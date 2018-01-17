防雾霾如何戴“好”口罩　专家为你支招

受多重因素影响，北方多地出现雾霾天气。如何佩戴口罩减轻雾霾对身体的损害，河北省卫计委相关专家表示，普通口罩及一次性无纺布口罩对于灰尘和大颗粒物有一定的阻挡效果，但是对于雾霾防护是不够的。建议选择标有ＫＮ９５或Ｎ９５（在标准规定的测试条件下，过滤非油性颗粒物最低效率为９５％的口罩）、ＦＦＰ２（最低过滤效率９４％）及其以上标准的口罩。

据河北省疾控中心环卫所所长刘毅刚介绍，佩戴口罩前后都必须洗手；口罩有颜色的一面向外，有金属片的一边向上；系紧固定口罩的绳子，或把口罩的橡皮筋绕在耳朵上，使口罩紧贴面部；口罩应完全覆盖口鼻和下巴；把口罩上的金属片沿鼻梁两侧按紧，使口罩紧贴面部。佩戴口罩后，避免触摸口罩；若必须触摸口罩，在触摸前后都要彻底洗手。

同时，口罩每次佩戴后，必须进行佩戴气密性检查。双手捂住口罩呼气，若感觉有气体从鼻夹处漏出，应重新调整鼻夹，若感觉气体从口罩两侧漏出，需要进一步调整头带、耳带位置；如果不能取得密合，需要更换口罩型号。

口罩需要戴多长时间？相关专家告诉记者，一般来讲，随着防颗粒物口罩使用时间增加，过滤下来的颗粒物会逐渐使滤料堵塞，过滤效率通常会有所增加。但是长时间佩戴，一方面口罩外部吸附了颗粒物等大量污染物，会造成呼吸阻力的增加；另一方面口罩内部也会吸附呼出气中的细菌、病毒等。建议佩戴者根据口罩的呼吸阻力和卫生条件的可接受程度适时更换口罩，如果接触过传染性环境，或发现部件坏损，如鼻夹丢失、头带断裂、口罩破损等时，应立即更换。（记者王昆、李继伟）