阿婆患上“舞蹈症” 祸首竟是糖尿病

76岁的陈婆婆三个月前突然开始出现左侧手脚无法控制抖个不停的症状，每天只要醒着，就不停地抖，严重地影响了日常生活。奇怪的是，陈婆婆在当地医院就诊几次都没能查出病因。最后，陈婆婆转诊到暨南大学第一附属医院神经内科，被诊断为糖尿病伴偏身舞蹈症。经过注射胰岛素等对症治疗控制血糖，陈婆婆的病情很快得以缓解。

陈婆婆的病史记录显示，2017年10月25日，陈婆婆突然开始出现左手左脚不由自主抖动的症状，一开始还不怎么明显，但很快就发展到持续不停地抖，怎么都停不下来，一天下来除了睡着的时候，其他时间都在抖。家人带她到当地医院多次就诊，都没有查出明确病因。这种“怪病”让陈婆婆日常什么事都做不了，很多简单的动作都无法完成，生活受到了严重影响。这种状况一直持续了两个多月。

2018年1月初，陈婆婆家人带她到龙门人民医院就诊，暨南大学第一附属医院派驻该院的神经内科医生谭泽锋博士为陈婆婆看诊后，初步判断病情跟其血糖波动较大有关，建议陈婆婆到广州做进一步检查。1月7日，陈婆婆来到暨大附一院神经内科。该科副主任医师孟珩介绍说，陈婆婆入院后，接受了一系列检查，医生发现其空腹血糖浓度高达27mmol/l（健康人体数值仅为5~6mmol/l），结合CT片基地节区高密度影和偏侧舞蹈症，排除了其他可能发生舞蹈症的因素后，医生诊断认为，陈婆婆患上的正是一种罕见的“非酮症高血糖伴偏身舞蹈症”（糖尿病伴偏身舞蹈症）。孟珩说，包括患者陈婆婆在内，这种病近四年来仅在临床上见过两例，而国内报道也不多见。此病是因血脑屏障破坏导致神经代谢紊乱，从而体现到肢体上的不自主抖动。其致病机理尚未明确，目前发病以亚洲老年女性多见。医生为陈婆婆注射了胰岛素，将其血糖值控制到正常水平后，并辅以对抗肢体抖动的神经类药物，症状很快就得到了缓解。

目前，陈婆婆病情稳定，仍在该院神经内科住院观察。医生表示，出院后陈婆婆可以自行在家服药和注射胰岛素控制血糖，注意饮食，避免过多糖分的摄入，可以避免再次发病。

为什么陈婆婆有这么严重的糖尿病却没能及时发现？孟珩提醒，不少早期糖尿病患者的不适症状并不会很明显，像口干、总想喝水这样的征兆往往不容易引起重视，再加上有些人群不重视体检，没有定期监测血糖，所以容易延误病情。待到出现明显不适症状时，病情往往已发展到一定程度了。

对于老年肥胖者等高危人群，医生建议一定要定期监测血糖，如果出现了频繁口渴、多饮多食等饮食习惯上的明显变化，一定要引起重视，到医院就诊排查糖尿病。

（全媒体记者周洁莹 通讯员张灿城）