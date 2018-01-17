当心！吃霉变的甘蔗会中毒

冬天是吃甘蔗的季节，我们在选购甘蔗时要注意避免霉变的甘蔗，因为吃霉变的甘蔗会有中毒的风险。

甘蔗霉变后会产生一种神经毒素，这种毒素是青霉属和曲霉属等少数菌种产生的有毒代谢产物3-硝基丙酸。3-硝基丙酸对多种动物具有毒性作用，被人体吸收后，发病急，一般是十几分钟至十几小时。短时间内就会引起中枢神经系统损伤，导致脑水肿、头痛，重者抽搐、四肢强直、足呈鸡爪样、瞳孔放大，严重者可导致缺血、呼吸衰竭死亡。还有部分因甘蔗毒素导致中毒的患者留下语言、运动障碍等后遗症。

只要是霉变的甘蔗都有中毒的风险，严重者或致死，即便经抢救脱离生命危险，也可能留有后遗症，所以，霉变的甘蔗一定不要吃。

资料显示，甘蔗霉变后产生的毒素（3-硝基丙酸），一般中毒的剂量是12.5毫克每公斤体重，也就是说60公斤体重的成年人毒素中毒剂量是0.75g；20公斤的孩子毒素中毒的剂量是0.25g。

一般霉变甘蔗外皮呈灰暗色，内部质软，有霉味或者酒糟及酸辣味，剖面呈淡黄、橘红、棕褐或有灰黑色斑，有时可见黑色霉点或白色菌膜。

（摘自《大河健康报》）