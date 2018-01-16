国内首款在线门诊险发布 微医牵手众安深耕责任医疗

2017年3月30日，在中国互联网医院发源地乌镇，国内互联网医疗平台微医与互联网保险公司众安保险签署战略合作协议。双方将携手探索、开发“面向未来”的责任医疗服务产品。

当天，微医全面公布了微医ACO产品体系(ACO:Accountablecare organization责任医疗计划)，并推出与众安联合开发的国内首款ACO产品－“家庭守护”互联网医院门诊险。该保险以家庭为单位，3人起保，每人每年365元，最高保额5000元。投保用户不仅可以享受到全天时、个性化的专属责任医生服务，覆盖10大专科100余个亚专科的在线门诊和药品服务，而且费用结算只需自付40%，剩余60%由商业保险直接支付。

“‘家庭守护’实现了互联网健康险的两个突破：一是将线上门诊纳入商保支付，二是实现了在线极速理赔。”众安保险健康险北京事业部负责人王惟伊认为，打通商保直付后，在线门诊从诊疗到支付都变得更加便捷、经济。以某东北患者为例，他在上海做完手术后，不用再舟车劳顿跑回上海，通过乌镇互联网医院就可以与责任医生在线复诊，而且费用还可以报销，真正实现了看病方式和就医体验的巨大飞跃。

“互联网医院门诊险的推出，让健康险回归到了健康管理的本质。”微医集团董事长兼CEO廖杰远表示，中国商业健康险从2010年至2016年增速高达4.8倍，但受制于不能介入核心医疗环节、无法获取有效医疗健康信息，健康险企业普遍面临经营困境。通过可控医疗服务改善就医体验、提升健康管理水平，成为保险企业控制风险、提升利润率的首选良策。

廖杰远介绍道，过去6年间，微医打造了三层保障能力支持责任医疗服务体系的落地。第一层是覆盖全国的2400家合作医院和26万在线医生。通过互联网向上连接三甲医院，向下连接基层医疗机构，微医互联网医院已经成为中国最大的互联网医联体，形成了可控质量、可控成本、可控效率的医疗服务网络。

第二层是以微医全科为核心的责任医生服务体系。于日前开业的微医全科中心由原邵逸夫医院院长何超领衔，按照国际JCI和HIMSS标准打造，成为中国全科医学的典范。基于移动互联网和可穿戴设备，微医责任医生团队可为用户提供健康咨询、问诊购药、就医指导、诊后随访等连续、主动的医疗健康服务，切实帮助用户控制疾病发生风险、降低医疗费用支出、提升整体健康水平。

第三层是微医的大数据服务能力。目前微医已在公立医院部署了1700套服务器，深度连接了270家大型三甲医院，与医院财务和管理系统实现深度直连。通过搭建连接医院、保险公司和患者的医疗数据平台，微医可以帮助保险公司将理赔结算周期从2－3周缩短至2－3分钟。由微医支持浙江大学创建的睿医人工智能研究中心，还将运用大数据云计算等创新技术，为用户构筑全程自助的健康监测和健康管理服务，帮助健康险会员提出最佳医疗解决方案。

“家庭守护”是微医ACO系列产品的首个线上互联网医疗健康险。未来，微医还将联合众安及其他保险公司，推出面向个人和药店的健康守护产品，同时还会研发6000元/年“高阶版”的微医ACO产品。该款产品将包括线上线下相结合的个性化健康体检、全程就医安排和医疗服务保障。

作为中国领先的互联网医疗平台和互联网保险公司，微医与众安的战略签约，实现了中国互联网医疗供应端与医疗支付端的首次握手。未来双方还将共同聚焦海量用户的就医行为，挖掘医疗大数据，开发更多精细化的健康险产品，加速探索互联网医疗与保险的跨界融合等创新领域。

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