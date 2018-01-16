微医廖杰远：从互联网医疗到智能医疗 三重力量加速产业升级

图为微医董事长兼CEO廖杰远发表主题演讲。

2017年10月28日，由中国（海南）改革发展研究院和德国国际合作机构合作举办的第83次中国改革国际论坛暨2017新兴经济体智库年会在海口市举办。

微医董事长廖杰远作为数字经济新动能的典型代表，受邀出席论坛，并介绍互联网+AI实践，引发各国顶尖智囊关注。在接受记者采访时，他认为，中国的未来，在需求、政策和技术三重力量的驱动下，医疗产业将实现全新升级。

记者：数字经济时代来临，微医如何通过互联网技术，缓解看病难问题，助力医疗产业升级？

廖杰远：利用大数据来促进医疗健康产业发展，微医已经探索了7年，逐步形成两个服务体系。一个是我们的医疗云平台已成为中国医疗行业的基础设施，为大医院、大医生、小医生、患者、供应链提供云端的支持。这个云平台帮助中国的2000多家医院全部或部分实现了服务流程云化。比如实现医院排队窗口的云化，把支付结算、检查检验、医生之间的协作都移到了云上，让1万多家基层医疗机构在云端获得能力和支撑，也为近2万家的药店、各大健康险公司和国际药企提供云化支持。

实现云化之后，我们逐步在实现智能化的升级。如果说云化是实现物理共享，智能化就是实现了化学的升级，产生的是化学变化——把一个专家的经验直接复制给百万个基层医生，这就是化学变化。医疗云平台在中国有着巨大的应用场景。

一个是逐渐构建起家庭医疗体系，在2000多家医院，19家互联网医院等基地的强力支撑下，我们形成了面向百万基层的网点，然后面向亿万的家庭用户，逐步形成从基地到网点到终端的家庭医生创新服务体系。 在11月15号举办的国际智能医疗大会上，我们会发布智能医疗的一系列终端。有了这个终端后，家里的老人、小孩和孕妇无需四处奔波，有需要时即可一键呼叫家庭医生。未来，常见病的诊疗在家里就可以完成。基于云端服务网络和智能的服务，家庭医生服务直接进入家庭，成为高效率的服务体系。

新医改核心是强基层，基层强起来，才有可能建立一个面向老百姓的、以健康为中心的医疗保障体系。因为技术的发展，家庭医生才可能真正走入寻常百姓家。中国的基层医疗有机会在需求、政策、技术三重力量的推动下，实现弯道超车。

记者：听起来微医的理念十分超前，考虑过走出国门吗？

廖杰远：最近我们跟美国同行做了比较多的交流，一个体会是在医疗的云化方面，中国确实是走在前列的。在美国，针对单个医疗机构之间信息化的工作是国际领先的。但是通过互联网连接实现数据之间的共享、服务的共享方面，比如我们的医疗云平台可以把医院的主要流程都形成云化，包括在线预约、检查检验报告的共享、在线支付结算、诊后随访、医生之间的协作等方面，中国确实要领先一些。其他发展中国家的探索才刚开始，印度正在从纸质的病历向数字化升级。

另外，中医AI在国际上是比较领先的，当然因为中医是中国的。我们的中医药智能化应用平台，累计处方量超过150万张，实际上已经是国际上应用最大的一个AI系统。中医走出去面临几个问题：老中医有限，中国的老中医如何走出去，走出去还面临着语言不通，通过互联网、人工智能可以复制出1万个、10万个甚至100万个老中医，他可以成为当地医生非常好的教练和助手，这可能是中医中药走出去的有效路径。

记者：海南健康管理学院即将在海南落地，微医参与这所大学筹建，它将对中国医疗健康事业和海南的医疗健康产业带来哪些影响？

廖杰远：中国要真正实现以医疗为中心到以健康为中心，全科医生的培养是非常必要的。但是到目前为止，国内还没有一所专注培养全科医生的全日制高校，所以海南健康管理学院就成了以全科医生培养为目标的健康管理学院，这也是教育部批准的全国唯一一所健康管理学院。这个学院会实现三个目标：一是成为全国的全科医生培养基地；二是成为全国200万基层医生继续教育的基地；三是为全国的基层医生的培养和成长提供技术支撑，这个学院会成为全国的基层医生继续教育平台，目标是培养全日制的全科医生和全科医生助理，培养全国范围内的基层医生，跟学历制进行有效的对接。微医将为广大基层医生提供“互联网+AI”的科技系统支持。

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