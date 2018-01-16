王刚：以钉钉子精神把计生协改革引向深入

人民网北京1月16日电 （记者马晓慧）中国计划生育协会第八届全国理事会第三次全体会议16日在京召开。会议回顾总结了2017年主要工作，对2018年工作作出部署。

中国计生协会长王刚发表讲话

中国计生协会长王刚在讲话中强调，习近平新时代中国特色社会主义思想是党的十九大精神的灵魂和统领，习近平总书记是党中央的核心、全党的核心，是全党拥戴、人民爱戴的好领袖。深入学习贯彻党的十九大精神，最重要的是要突出把握好两个关键点，一是要认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以此统揽中国特色社会主义事业，为实现我们的宏伟目标奋勇前进；二是要坚决维护习近平总书记的核心地位，以此增强党的凝聚力、创造力和战斗力，把我们党真正建设成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

王刚指出，维护习近平总书记的核心地位，是党的需要、国家的需要、人民的需要，也是维护世界和平与发展的需要。各级计生协组织和广大计生协工作者要坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，切实把思想和行动统一到党的十九大作出的重大决策部署上来，坚持把党的政治建设摆在计生协工作首位，以钉钉子精神把计生协改革引向深入，着重加强计生协组织和能力建设，持之以恒强化作风建设，努力把党的十九大精神转化为推动新时代计生协事业健康发展的生动实践。

图为会议现场

国家卫生计生委主任李斌对过去一年来计生协的工作成绩予以充分肯定。她指出，计生协要深入贯彻党的十九大决策部署，落实新时代对群团组织工作的新要求，积极承担新时代赋予的新使命，聚焦“六项重点任务”，增强服务能力，拓展服务领域，切实提升群众获得感幸福感。她要求各级卫生计生行政部门大力支持计生协改革发展，支持计生协承接政府转移职能，主动为计生协创造有利工作条件，形成多元共治的工作合力。

中国计生协常务副会长王培安在做工作报告时指出，在以习近平同志为核心的党中央的领导下，全国计生协系统坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，协助党和政府落实全面两孩政策、精准帮扶计生特殊家庭、深化青春健康教育、关怀关爱流动人口等各项工作取得新进展。

会议审议通过了各项决议。会议强调，2018年全国计生协系统要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面推进计生协改革发展，引导群众按政策生育，营造家庭友好的社会环境，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。