中国计生协向九国捐赠抗疫物资 已完成捐赠价值近200万元

记者22日从中国计划生育协会获悉，新冠肺炎疫情发生以来，中国计生协已与巴基斯坦、泰国、日本、埃及、摩洛哥、北马其顿等九个国家的家庭计划协会和医疗机构签署捐赠协议，截至目前完成向其中五国捐赠包括N95口罩、一次性医用外科口罩、医用防护服及额温枪等价值近200万元人民币的抗疫物资。

中国计生协常务副会长王培安近日表示，此前，国际计划生育联合会等一些计划生育组织向中国提供了真诚、友善的帮助，中国计生协铭记在心。“随着疫情在全球蔓延，我们收到国际计生联及其多个成员协会求助后，发挥民间外交优势，紧急行动、多方筹措，向他们提供力所能及的帮助，携手助力全球抗疫，推动构建人类卫生健康共同体。”

王培安表示，作为群团组织，中国计生协大力发挥基层网络优势，主动参与疫情群防群治工作，为疫情防控和复工复产作出积极贡献。

据悉，巴基斯坦驻华大使哈什米、泰国驻华大使阿塔育等对中国计生协提供医疗物资援助表示感谢。国际计生联总干事阿尔瓦罗·贝尔梅霍发来致谢函表示，全球三分之二的成员协会受疫情影响已暂停或减少了性与生殖健康服务，中国计生协的无私帮助将有助于各国家庭计划协会疫情期间坚守一线、提供服务。

国际计生联是全球最大的从事计划生育、生殖健康工作的非政府组织之一，在国际人口、计划生育领域有着广泛影响。中国计生协为国际计生联正式会员。（记者田晓航）