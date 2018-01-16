花椒盐热敷，缓解滑膜炎

推荐专家：中华中医药学会副会长、全国中医养生专家 刘维忠 点评专家：甘肃省第二人民医院中医首席专家 王世彪

得了滑膜炎，关节屈伸受限，下蹲困难还伴有疼痛，患者十分痛苦。常言道“偏方治大病”，民间流传的许多滑膜炎偏方都有很好疗效。此次，中华中医药学会副会长、全国中医养生专家刘维忠主任推荐用花椒盐热敷，经临床应用效果较好。

推荐验方：将花椒与大粒盐按照1:1比例装入纯棉布袋中，制成花椒盐袋，也可以加入少量红花和艾叶，将花椒盐袋表面淋湿，放入微波炉中加热4分钟后，直接敷于滑膜炎疼痛的关节处。每次30分钟，早、晚各1次，注意避免烫伤皮肤。

点评：滑膜炎多属于中医的痹证范围，由风寒湿气合而为痹，一般挟湿者为多，或肥胖之人湿气下注于关节而发病。花椒有温通、散寒、止痛作用，盐能消肿散结、活血止痛。花椒盐热敷关节可以刺激神经末梢，通过反射，扩张血管，促进局部血液循环，改善周围组织营养，促使滑囊内液体吸收，使之重归产生和吸收动态平衡，达到消除滑囊内滑膜炎症而痊愈的目的。同时，在“阿是穴”及其相应的穴位同时治疗，可达到标本兼治，彻底切断复发根源的目的。

但要注意，关节积水期间尽量不要劳累，减少抽液频次，否则容易刺激滑膜下结缔组织增生，加速组织老化。▲