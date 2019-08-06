乳汁淤积 切不可“暴力按摩”

乳汁淤积就是大家俗称的堵奶。应对哺乳期的堵奶问题，切不可“暴力按摩”。了解为什么会堵奶，学会科学的方法，可以告别堵奶，助力母乳喂养。

堵奶有五大诱因

堵奶的原因有很多种。一是宝宝衔乳方式不正确。宝宝不正确的衔乳方式是造成妈妈堵奶的最根本原因。在同样的时间内，宝宝不正确的衔乳方式会导致乳汁没有得到有效转移，最终造成堵奶。二是哺乳时间间隔过长。如果宝宝突然睡整觉，错过了一次哺乳，或是妈妈返回职场，宝宝不方便随时吃奶，导致乳汁没有及时的流动和排出，最终造成堵奶。三是乳汁浓稠、乳腺导管较细。当妈妈饮食过于油腻时，就会导致奶水油脂过高，脂肪粒堵塞乳孔。还有的妈妈乳腺导管较细，也容易造成乳腺管道堵塞。四是外力压迫乳房。一般来说，哺乳期的妈妈罩杯会比孕前增大2个~3个罩杯。如果内衣过紧，就会压迫乳房，导致一部分乳汁引流不畅，造成堵奶。五是情绪波动较大。实践证明，当情绪低落、生气、焦虑时，也容易堵奶。

应对堵奶试试四招

应对堵奶，最重要的就是让宝宝频繁、长时间、有效地吸吮。新妈妈要学会以下四种方法。

帮助宝宝正确有效吸吮这是应对堵奶最关键的一步。妈妈应帮助宝宝含住大部分乳晕与乳头，正确有效地刺激乳汁分泌，并且应该先让宝宝吸吮堵奶的一侧。

改变哺乳姿势时不时改变一下哺乳姿势，有助于宝宝全方位吸吮。哺乳姿势有很多种，在这里，教大家一种针对堵奶的“急救姿势”，让宝宝仰面躺在床上，妈妈将乳房下垂成漏斗状让宝宝吸吮，同时转动身体将有乳腺管堵塞的部位对准宝宝的下巴，有助于尽快吸通。

适当温热敷如果堵奶了，热敷是不可取的。建议喂宝宝之前5分钟内温热敷。此方法可以加速血液循环，刺激乳汁分泌。温热敷时间不超过5分钟。如果不哺乳，温热敷后，一定要将乳房内的乳汁排空，并把乳汁储存起来。

试试卷心菜叶冷敷法此处的冷敷应理解为“温凉敷”，比妈妈体温稍低的温度即可。可以降低局部皮肤的温度，消肿止痛，缓解堵奶。常见的冷敷方式是卷心菜叶冷敷法。用卷心菜冷敷能帮助消肿化瘀。具体方法是把卷心菜叶洗干净，放入冰箱中冷藏，使用时直接放到乳房上冷敷，持续使用直到卷心菜叶萎蔫，乳房肿胀消退后就可以停止。

一定要让宝宝多吸吮。尽量穿宽松的哺乳内衣，不要趴着睡，均衡饮食，忌油腻，多喝水。当然，如果乳汁淤积非常严重，要尽早到医院治疗。(黄征宇马遥遥整理)