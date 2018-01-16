中风后失语患者如何重新开口交流

有一部分脑梗死患者经过住院治疗和一段时间的肢体康复锻炼，能够恢复行走，却仍然不能够开口和别人交流，这是怎么一回事呢？原来这是患了卒中后失语症，脑梗病灶累及了大脑的语言功能区，出现了语言功能障碍。

失语症是由于大脑语言中枢受到损伤而引起的，患者表现为语言障碍，即听、说、读、写方面的障碍。目前国际上报道85%的失语症是由于脑卒中引起的，而在所有脑卒中病人中有25%-40%伴有失语症。语言障碍导致患者与家人沟通障碍，严重影响生活质量。

脑卒中遗留的言语障碍问题，在康复治疗的最佳时期，即卒中发病后3周到1年，如果能够接受正规的康复治疗，能显著提高患者的语言交流能力，使患者的生活质量得以明显改善。

药物治疗：包括对于原发病的治疗，如缺血性脑卒中即脑梗死导致的失语，需要按照脑梗死的治疗原则进行抗血小板、调脂稳定斑块、控制好三高等治疗，以及对于失语有改善作用的药物对症治疗，需要结合实际情况由医生选择治疗方案。

传统语言康复训练：根据临床评估的结果，即失语的类型及严重程度，制定详细的、有针对性的语言康复计划，由康复医生对患者进行听、说、读、写方面的康复训练，需要科学有序的训练以及长期的坚持，从而逐渐提升患者的日常交流能力。

计算机辅助语言康复训练：计算机辅助治疗在治疗语言障碍方面越来越受欢迎，强调了心理语言机制中模块化关系的特点，可以实现反复训练、人机互动、个性化调整训练难度。目前最常用的是汉语失语症心理语言评价与治疗（PACA）系统。

非侵袭性脑刺激技术：非侵袭性脑刺激技术可促进脑卒中后大脑代偿性可塑性的变化，如重复经颅磁刺激（rTMS）、经颅直流电刺激（tDCS）等。国际上已经有许多研究证实了tDCS对脑卒中后语言功能恢复的有效性，认为tDCS是一种前景广阔的治疗方法，在失语症的治疗中具有独特优势。

建议患者及其家属前往开展卒中后失语症康复治疗的神经内科接受系统性康复，进而提高卒中后失语症患者的日常交流能力，促进患者早日回归社会。