呼吸道感染是儿童最常见的疾病，占儿科门诊就诊的60%，一年四季都可见，尤其是换季或天气突变期间。呼吸道感染包括鼻、咽、喉、气管、支气管及肺部的感染性炎症，有些儿童会反复发生感冒、支气管炎、肺炎，几乎每隔半个月至一个月，发生一次呼吸道感染，甚至在一次呼吸道感染刚痊愈数天，稍有天气变化，就又发生呼吸道感染。医学上将这种反复发生的呼吸道感染，且在1年内超过一定次数的状况，称为反复呼吸道感染，占呼吸道感染的10%左右。

反复呼吸道感染是小儿机体内在因素、疾病因素、致病微生物和环境因素共同作用的结果。防治感染时要有的放矢，措施到位，才能取得明显疗效。

1. 加强锻炼，增强小儿机体的抵抗力。要锻炼孩子适应天气突然变化的能力，特别是御寒能力。从夏秋季开始就逐渐培养孩子用凉水洗脸、洗脚、洗手、洗澡及喝凉开水和适当增减衣服的习惯，以增强抗寒能力，但切忌突然减少衣服或置孩子于寒冷环境。

2. 注意环境卫生，营造科学的生活环境，养成良好的个人卫生习惯。环境污染和被动吸烟等可损伤小儿的支气管黏膜，并能降低全身抵抗力。建议室内经常通风，合理使用空调设备，去除室内烟尘，提高室内清洁度和氧含量。冬春季是流感和其他传染性疾病的高发季节，要避免带小孩去拥挤的公共场所，一旦发现周围的人患有流感或其他传染病要注意隔离。

3. 积极治疗原发病。如扁桃体明显肿大、反复化脓、睡眠时打鼾影响呼吸的儿童，可考虑切除扁桃体。患有细菌性呼吸道感染时，抗生素疗程要用足，以彻底清除感染灶。先天性心脏病及唇腭裂的孩子要进行手术修补。可疑气管、支气管异物者，及时检查、明确诊断，取出异物。如这些异物较小，小儿在一阵咳嗽后无明显气急与青紫，则未能引起家长注意。肺内异物可招致肺部感染，经抗生素治疗后有效，但易复发。

4. 重视营养治疗。营养不良及各种营养缺乏的孩子要接受相应的治疗。佝偻病的婴幼儿予以补充维生素D和钙；贫血的孩子补充铁剂，或富含铁的食物(猪肝、猪血等)；锌缺乏的孩子补充葡萄糖酸锌等锌制剂；维生素A缺乏的孩子予以补充维生素A及胡萝卜素等。对于某些食欲差或消化吸收功能差的儿童可以服用双歧杆菌乳酸菌类制剂、酵母片及调节脾胃的中药。

5. 按严格指证应用药物。反复呼吸道感染患儿本身的免疫系统处在不断发育成熟中。免疫功能不完善增加了患儿反复发生呼吸道感染的几率。不应该轻易给患儿冠以免疫力低下的帽子而随意用药，所以，如果缺乏绝对指征，一般不主张用免疫球蛋白等药物。仅使用疫苗来提高儿童免疫力预防相关疾病，也可在医生指导下选用中药调理。