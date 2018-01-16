夜尿多，用益智仁桑螵蛸

湖北读者陆先生咨询：我今年68岁，最近晚上睡觉总起夜，严重时要起来五六次，影响睡眠，非常痛苦。医生开了个方子：益智仁、金樱子、山茱萸、芡实、巴戟天各10克，桑螵蛸5克，覆盆子12克，水煎服，能治疗夜尿多。请问专家此方机理何在。

中南大学湘雅医院中西医结合科主任医师胡随瑜解答：夜尿多主要见于小儿和老年人。小儿由于先天不足，造成肾阳不足、膀胱失约，加上后天调养肺脾俱虚，膀胱气化不足，导致遗尿。老年人夜间多尿则多为肾气不足所致，肾、脾为关键所在。肾阳虚多表现为小便频数清长、夜尿多，且腰膝酸软冷痛、畏寒、手足不温、动则气短、舌苔白滑、舌质淡嫩且胖。治疗方面宜温补肾阳、固摄小便。该方对肾阳虚、肾气不足，致使膀胱元气不固而引起的夜尿多、遗尿，有较好的治疗效果。

在中医里，桑螵蛸常用来治疗肾虚遗精，可补肾固精。益智仁能补肾壮阳、固精缩尿、温脾止泻、悦色延年、提高记忆力，且“久服轻身”，对阳虚怕冷的病人有明显的强壮和治疗作用，是一味补肾防衰良药。覆盆子性温，味甘、酸，可益肾、固精、缩尿，治疗肾虚遗尿、小便频数、阳痿早泄、遗精滑精。其名意为，吃了它，夜尿症患者晚上可以将尿盆翻过来不用了。金樱子固精涩肠、缩尿止泻。山茱萸是滋补常用药，主要功能为补肝肾、敛精、补血。芡实有固肾涩精、补脾止泻的功效。巴戟天辛温能散，可以补肾阳、强筋骨、祛风湿。

此方加水煎服，每日一剂，分2次服用，可温肾补脾，适用于肾阳虚尿频、夜尿多者，对小儿遗尿和老年人夜尿多均有效。需注意，很多老人认为自己夜尿多是老了、肾功能衰退的自然现象。其实，这也是很多疾病的早期信号，如前列腺肥大、高血压、慢性心梗等，应及时到医院检查确诊，以免贻误病情。（胡随瑜）