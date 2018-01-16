山东读者谷先生咨询：我最近查体，发现得了右肾多发性结石，最大者约有黄豆粒大。朋友给我推荐了一个方子：取金钱草30克，海金沙15克，生鸡内金20克，石韦、瞿麦、冬葵子各10克，用水煎服，每日一剂，14日为一个疗程。请问专家这个方子可行吗？

山东莱州市慢性病防治院主治医师郭旭光解答：尿路结石包括肾、输尿管、膀胱及尿道结石，本病属中医“石淋”“砂淋”“血淋”范畴，常以腰部绞痛、尿血、排尿困难为特征。多是由于过食肥甘酒热，以致湿热积于下焦，与尿中沉浊物互结，久而成石。治疗宜清热利湿、通淋排石、利尿止痛。

方中，金钱草能利尿通淋、软坚化石、解毒消肿，是常用的治结石要药；海金沙清热解毒、利水通淋；生鸡内金运脾消食、化石溶石；石韦、瞿麦、冬葵子渗湿利尿、通淋排石。诸药合用，有清热解毒、通淋排石的功效。

服药期间，患者要多饮水，多做跳跃运动，以利排石。尿路结石排出后，可服用健脾益气之品，恢复人体功能。同时患者应注意生活起居，饮食宜清淡，忌烟酒、少食膏粱厚味，以防复发。（郭旭光）