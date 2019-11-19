金钱草：舒筋活络消肿痛

名字起得好，印象差不了。人如此，草木亦如此。金钱草本是众多中草药里面的一个，但是因为名字讨喜，如今很多人把它种在阳台上，摆在客厅里，甚至放到书桌前，赋予美好的寓意和希望。

解毒消肿兼活络

金钱草在很多中医古籍中都有记载，名字取得很“富有”，比如《慈航活人书》中称其为铜钱草，《本草纲目拾遗》中称其为遍地金钱。主要跟其外形有很大关系。这种草的根茎短，叶对生；叶片肾状心形、圆状心形或心形，宽与长略相等，的确好看。叫金钱草的植物不少，但是药用金钱草的来源为唇形科植物活血丹的全草或带根全草。一般4～5月采收，晒干后用。

南京市中西医结合医院中医外科主任中医师黄子慧介绍，金钱草性味苦、辛，主要有清热、利尿、解毒、消肿等作用。临床上常用于治黄疸、水肿、膀胱结石、肺痈、风湿痹痛、痈肿、疮癣等病症。比如《本草纲目拾遗》中记载金钱草可以“去风散毒。煎汤洗一切疮疥。”《本草求原》中记载其能“祛风湿，止骨痛。浸酒舒筋活络，止跌打闪伤（痛），取汁调酒更效。”有的地方民间常用金钱草的鲜草捣汁外敷治疗腮腺炎。有的赤脚医生也曾用其与酒炒热，治疗风湿性关节炎。需要注意的是，金钱草虽然可以生用外治，但是阴疽诸毒、脾虚泄泻者，忌捣汁生服。

金钱草阳台种植技巧

金钱草属于多年生草本，放在家中一年四季绿油油且外形好看，近年来成为很多人居家必备的绿色植物。金钱草对于土壤的要求并不严苛，只需要保证土壤疏松，而且排水性好就可以。最好选择田园间的培养土，栽种之后保证土壤湿度。金钱草对水的需求很大，夏季比较炎热，水分的蒸发速度也比较快，而且是金钱草生长最旺盛的时候，需要更充足的水分。等到了冬天，就可以降低给金钱草浇水的频率，大概每隔三四天浇一次水就可以。

金钱草最好放置在阳台半阴处，不能让金钱草暴晒，否则很容易被灼伤。最理想的状态是让金钱草每天可以受到六个小时左右散光的照耀，这样可以保证金钱草生长旺盛而且叶片茂密。等到了冬季，要采取相应的保暖措施，最好放置在既温暖又有阳光照耀的地方。不要将金钱草放置在暖气片周围，容易使金钱草的叶片枯萎。