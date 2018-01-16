高血压患者过冬有“神器”吗

日前，有媒体报道，来自浙江省台州市的李女士是一名高血压患者。她在一场与同事的激烈争吵过后，先是出现头痛、呕吐的症状，随后竟哭晕了过去。到医院一查，家人吓了一跳，李女士的血压达200mmHg以上。头颅CT检查显示，李女士脑子里的重要血管已破裂，且出血量很大。经过3个多小时的手术，终于清除了李女士颅内的出血，并修补好破裂的血管。

冬季来临，高血压患者尤其应该提高警惕。随着气温的下降，高血压患者的血压也开始“过山车”式的波动。有数据证明，冬季平均收缩压/舒张压比夏季高12mmHg/6mmHg，气温每下降1℃，收缩压上升1.3mmHg，舒张压上升0.36mmHg。尤其高血压病程长及老年高血压患者血压波动更大，极可能诱发心脑血管疾病，如脑血管意外（脑出血、脑梗死）或者急性心肌梗死。对于高血压患者如何平稳过冬，医生建议如下。

降压药物调整 针对高血压病程长和老年收缩性高血压患者，冬季降压药物的选择以钙拮抗剂、利尿剂、ACEI或ARB类复方制剂为首选，必要时联合β受体阻滞剂（缓释剂型）、血管扩张剂、选择性α1受体阻滞剂，并且降压幅度不宜过大，否则舒张压过低会造成心、脑、肾供血不足，诱发心梗或脑血管意外。要特别提醒大家的是，患者千万不可自行随意调整药量。调整用药并非自行加减药量，而是在医生的指导下，根据血压水平进行调整。

生活方式调整 冬季气温下降，昼夜温差大，全身血管受到寒冷刺激，血管剧烈收缩，身体内神经内分泌激素也异常分泌，加重血管收缩，导致血压升高，尤其是暴露在外的颈部及头部血管首当其冲，血管的剧烈收缩可能诱发大血管斑块脱落，导致脑梗死、急性心肌梗死等。因此，冬季保暖对高血压患者尤为重要，出门戴口罩、围巾、帽子，既可以御寒，也是保护血管的“神器”。

调整锻炼时间 冬季，尤其降温的天气，建议高血压患者选择上午9时～10时后或者午后出门锻炼。在做好保暖的同时，户外锻炼时间不宜超过1小时。老年高血压患者可以把户外锻炼改成室内锻炼，如打太极拳、做广播操等。

饮食清淡少烟酒 冬季寒冷，人们食欲更佳，会摄入“高盐、高脂”类重口味食物，以获取饱腹感抵御寒冷。但是，对于高血压患者而言，高盐、高脂饮食增加身体的水钠潴留，同时高脂、高蛋白的饮食使血液黏稠度增加。如果此时再大量饮酒、吸烟，多种危险因子叠加，会加重血压升高。

平稳情绪调整心态 冬季，尤其寒潮来临前，高血压患者的血压尤其敏感，会提前开始波动，很多患者开始焦虑不安。其实，温度下降，人体都有自我调节能力，只是高血压患者血管的结构功能发生病变，再加上神经内分泌激素在寒冷环境下异常分泌，血管自我调节能力下降，一般3天～5天会自行调整，因此高血压患者不必过度恐慌。如果1周后，血压仍居高不下，此时应该及时到高血压专科门诊就诊，调整降压药物。

冬季对于高血压患者而言是个“不安分”的季节，可在专业医生指导下，合理调整药物，保证健康的生活方式，就能平稳过冬。