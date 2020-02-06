保护慢病患者远离疫情 医联为慢病患者解决断药难题

目前，正处于控制疫情扩散的关键时期，减少出行、居家隔离生活已成为全国人民共同响应的防疫行动。为了抗击疫情，国内领先的慢病管理互联网医疗平台医联同时兼顾发热病人的线上求医与慢病患者的线上问诊续方，发起慢病公益行动，一面为有疑似肺炎症状的患者提供24h免费医学帮助与居家隔离指导及转诊就诊建议，另一面聚焦慢病人群，关注慢病健康。

据武汉市金银潭医院相关人员介绍，新型冠状病毒感染的肺炎重症、危重症病人大多年龄偏大，60岁以上占到70%，患者有不同程度的慢性疾病，如高血压、糖尿病、脂肪肝、肿瘤等。

呼吸病学专家钟南山院士也明确表示慢病人群更应减少去医院，做好防护，以免交叉感染，危及家人。

国家医保局规定医保处方药的药量不得多于4周，因此很多慢病患者需要定期前往医院复诊、续方、拿药。

面对突如其来的疫情，慢病患者无法前往医院进行正常的复诊和取药，其中像糖尿病、艾滋病、肿瘤等患者，对医生与药物的依赖程度更加严重。因此在非常时期，如何解决慢病患者的日常医疗和用药问题，成为目前迫在眉睫、亟待解决的问题。

作为国内领先的慢病管理互联网医疗平台，医联专注慢病管理，目前涵盖了肝病、糖尿病、艾滋病、肾脏病、肿瘤、心血管病、呼吸哮喘类疾病、精神类疾病及儿童ADHD、帕金森、骨质疏松等病症，针对慢病患者医联能够提供：专属医生慢病全周期健康管理；常用药+特效药，云药房上万种慢病药品满足所有患者日常用药需求；专属患者健康群，专业医生、营养师、医助等团队多对一关爱诊疗；药品顺丰快递，送药到家。