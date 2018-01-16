食物乱放冰箱，细菌倍增

受访专家：中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 范志红

很多人将冰箱当作食物的“保险箱”，把各种食品随意塞进去。中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红提示，不良的存放习惯不但不利于食物保鲜，反而使细菌大量繁殖，不知不觉偷走食物的营养，也偷走你的健康。

剩菜连盘放冰箱。过节时剩饭剩菜增多，人们往往把饭菜直接成盘塞入冰箱，空间不够就一层层摞盘子和碗，甚至把隔板都压弯了。范志红表示，这样做不但会导致食物串味，还容易使饭菜撒出来，为细菌滋生提供了充分的条件。建议剩饭菜最好分别放在有盖的保鲜盒里，容量以食物占据1/2以上容积为好。

蔬菜不加包装直接放冷藏室。蔬菜放在冷藏室里可以保持鲜嫩，但如果买回后直接放入果蔬盒，水分会蒸发，表面皱缩、菜叶萎蔫，加速维生素的流失，而且不同品种蔬菜上的微生物会交叉污染。范志红建议，最好给每一种蔬菜包两层软纸，再分别放入独立的塑料袋，扎口要松。这样可调节袋内湿度，有效减缓干燥，延长保存期。

大块肉类放冷冻室，用时化冻切一块再放回。冷冻室中的食品一旦拿到室温环境下接触空气，处于休眠状态下的细菌就开始大量繁殖。当食品重新放入冷冻室，细菌繁衍速度虽然减慢，但总量已经增多。这一过程中，肉类的细胞膜会被破坏，新鲜度大幅下降，即使再冷冻，营养和风味也已受损。范志红认为，最好的方式是在冷冻前先将肉类切成适当的大小，分别装袋冷冻，用时取出一块解冻后就吃完。此外，冷冻室温度要稳定在零下18摄氏度以下，以提高储存效果。

拆封的食物放冰箱不封口。未喝完的牛奶、未吃完的调味酱等，如果不封口、不盖盖子直接放入冰箱，存在较大的交叉污染风险，加速食物氧化和变质。建议袋装牛奶最好挤掉空气后，在开口处折三折，保存不超过24小时，饮用前要加热杀菌。橙汁等饮料开封后盖严再冷藏，一般不能超过48小时。瓶装调味酱等要拧紧盖子。如果是自制盛放在碗或杯子中的食物，要用保鲜膜覆盖，并尽量用橡皮筋扎紧，取出后加热杀菌再吃。（记者 张珺珺）