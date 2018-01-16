过年大扫除，别落下家庭小药箱

头疼脑热、跌打扭伤，在身体不舒服的时候，大家总少不了从药箱中拿点应急的药品，暂时缓解病痛。每个家庭的药箱因家人健康状况不同，存放药品也有所差异。山医大一院药剂师张瑞琴提醒读者，过年大扫除，别忘了整理家庭药箱，减少反复寻找的时间，并针对家人的常见多发病症，合理配备药品。

A “清理”旧药 合理存放

“现在正值冬季，气温低，气候寒冷干燥，机体会发生一系列应激性反应，极易发生感冒、哮喘、关节炎、寒性胃痛、心脏病发作等呼吸、循环或消化系统疾病。”张瑞琴说，那么夏秋季积攒的治疗腹泻、肠炎等的药品，此时应当另行储藏，以减少每次服药时找药的时间，“特别需要注意的是，心脏病发作时服用强心药物越迅速，脑细胞受到的损伤就越小，所以及时整理药箱，将急救药品放在特殊的位置显得尤其重要。”

那么如何来“清理”药箱呢？张瑞琴提醒：首先清理掉过期失效药品，以免出现误服过期药、产生不良反应的情况。然后进行分类，根据年龄结构把大人、儿童和老人的药分别储存；将处方药与非处方药分开储存；内服药和外用药分开存放；把特殊用药与常规用药分开；还应注意存放的药品不要让孩子拿到，以免误服。

“药物常因光、热、水分、空气、酸、碱、温度、微生物等外界条件影响而变质失效，所以采购回的药物应遵守说明书放在避光、干燥、通风处。”张瑞琴说，药品的存放有差异，如头孢类药品、利福平眼药水等，应放在冰箱冷藏室；中成药要注意包装严密，以免受潮；酒精、碘酒等制剂，则应密闭保存，以免挥发。拆零药品一般已没有原包装和说明书，为了保证药品干净、卫生，应该用专用袋装好，记好服用方法。

B 过年记得补充肠胃类药物

“清理完旧药箱后，就要根据家人需求和季节变换的特点，补充新药。”张瑞琴说，选购药品要注意，一般以治疗常见病、多发病、慢性病的药物为主，品种要少而精。首选副作用较小的老药。购买前，一定要了解家庭成员健康状况。如果是两口之家的话，夫妻俩身体健康，则只需准备感冒药、消炎药、胃肠道药、止泻药、跌打损伤类药等。如果有老人和小孩，要特别注意准备他们用的药，这类药需根据他们身体情况，遵医嘱准备。家有高血压病人、结核病人、冠心病病人、癫痫病人、糖尿病人、哮喘病人等患慢性病的家庭成员，治疗这些病的药物应备足。

春节快到了，是中国人最隆重的传统节日，也是亲朋团聚的日子，很容易由于暴饮暴食、饮酒过量、吃的食物太杂而引起消化系统疾病。张瑞琴提醒，快过年了，家庭可选备一些常用的胃肠药品，如助消化药有多酶片、山楂丸、健胃消食片等；胃肠动力药有吗丁啉片；通便泻下药有大黄苏打片、开塞露、通便灵胶囊等；止泻药有蒙脱石散、止泻宁、黄连素片等。

C 安全用药四个提醒

如何安全用药，有四个提醒：

药量不宜多。“一般够三五日剂量即可，以免备量过多造成失效或浪费。”张瑞琴说，大多数药品除有适用范围外，还有用药注意或副作用，特别是药品标签上的“慎用、忌用、禁用”等字样，一字之差意思却相差甚远，“购药时一定要向药师或医生咨询药品的用法、用量及禁忌，确保正确用药。”

保留说明书。“很多人常常买来药物拆掉盒子，顺手就把说明书也扔了，这是非常危险的。”张瑞琴特别提醒说，药品说明书一定要随药物妥善保存，每一次服用时都要仔细阅读一遍，以确定自己现在的情况是否适合服用药物。

不吃过期药。哪怕过期一天都不要吃，因为这个有效期是厂家做了无数次的试验得出来的，在这个有效期内是没有问题的。

服药方法要正确。“药物的服用和疗效密切相关，有些人觉得只要把药服下去，都能产生药效，而不管是用何种方式送服，这实际上是错误的。”张瑞琴介绍说，有的人服药时不用开水送，干吞强咽，易使药物滞留食道中，造成食道黏膜损伤、出血等严重后果；而牛奶、茶水、果汁、咖啡都是不适合服药的，所以，服药时尽量选择温开水。

“家庭小药箱准备些药品是为了使一些常见病、多发病、慢性病能得到及时治疗、及早控制，或至少能在去医院之前做些临时处理。”张瑞琴提醒广大读者，一旦出现小儿生病、老年人慢性病突然发生病情变化、成年人突发的各种急性病等对病情不能确诊或症状较重、变化较大的疾病，不能擅自用药。