孕期补充营养有讲究 四大类食物每天都要吃

对于正常体重的孕妇来讲，前三个月体重增加1-2公斤，之后每周增重0.3-0.5公斤，整个孕期体重增加10-12公斤为宜，如果每周体重增加小于0.3公斤或者大于0.55公斤，就应该寻找产科医生或营养师调整饮食了。

妊娠，是女性一个特殊的生理阶段，家人都会想尽办法为孕妇增加营养，期待能孕育出一个健康聪明的宝宝。但是，孕期营养并不是越多越好，近年来国内外专家通过大量流行病学研究后提出的DOHaD理论指出：宫内营养会影响宝宝一生的健康，甚至是多代的健康。孕期营养过剩或营养不足都会影响子代的健康，那么，孕期饮食如何才能达到均衡合理呢？

A 四大类食物 每天都要吃

中国营养学会妇幼分会制定了孕期营养膳食宝塔，为孕妇合理膳食提供了依据。“我们根据孕周把整个妊娠期分为孕早期（妊娠12+6周前）、孕中期（妊娠13—27+6周）和孕晚期（妊娠28周—分娩）。不同的孕周对能量和各种营养素的需求略有不同。”山西省儿童医院妇保科副主任医师王苓说，孕妇每天应该吃到20种以上的食物才能够达到均衡，这20种食物往往分成四大类，包括粮薯类、蔬菜水果类、肉蛋奶豆类、油脂类。

13周前的孕妇一定要注意每天保障200-300克的主食摄入，其中要有1/5是粗粮才更加科学合理，粮薯类是主要的能量来源，“如果不吃主食，不仅影响胎儿的生长发育，还会使孕妈咪低血糖头晕，乏力甚至休克。”王苓表示，蔬菜含有丰富的维生素，孕期不能缺乏，鼓励每天要吃6两到1斤，要以绿叶蔬菜为主，像土豆、红薯、山药这些老百姓心目中的蔬菜，因为主要含有碳水化合物，所以是要按主食看待的。

关于水果的推荐摄入量，可能很多孕妇都会有误区，觉得水果越多越好，可以使胎儿的皮肤更加白皙。殊不知，水果吃多了是会有问题的，王苓说：“因为水果含单糖，特别容易使孕妇血糖升高，所以我们不建议吃得太多，早孕期我们只建议每天200克水果，也就是中等大小的一个苹果或者梨这么多。”关于肉蛋奶豆类，孕期要比平常需要量略多一些，因为宝宝的生长发育离不开优质蛋白，但是也不需要太多。“一般我们建议每天一个鸡蛋、一袋奶、巴掌大的一块鱼，再来两块排骨或一个鸡腿，再吃一点豆制品，这一天150-200克的鱼禽肉蛋豆奶就够了，过多摄入会引起肥胖，还会加重肾脏的负担，所以合适就好。”

孕妇饮食要清淡为好，每天食盐不超过6克，烹调用油不超过20克，要以植物油为主，可以选用含有不饱和脂肪酸的茶油和橄榄油。同时，孕妇饮食要多样化，每一类的食物在总量控制的前提下品种越多越好。因为氨基酸有互补效应，我们中国人的饮食传统就非常科学，每一餐尽量要包括主食、蔬菜、肉蛋、豆制品，这样多种食物一起摄入，每一种食物的蛋白质的效价都会提高。

B 整个孕期体重增加10-12公斤为宜

到了13周以后，胎儿生长发育加快了，对营养的需求也增加了。这时，孕妇的饮食要适当有所变化，在孕早期推荐量的基础上，王苓建议孕妇多吃2两主食、1个水果、2两肉类，再多喝一杯奶，营养也就够了。

“当然，每个人消化吸收功能不一样，我们也要根据自己的身体情况适当调节饮食，控制体重的增长。”王苓表示，一般来讲，较胖的孕妈咪孕期体重增长可以少一些，比较瘦的孕妈咪体重增加可以多一些。对于正常体重的孕妇来讲，前三个月体重增加1-2公斤，之后每周增重0.3-0.5公斤，整个孕期体重增加10-12公斤为宜，如果每周体重增加小于0.3公斤或者大于0.55公斤，就应该寻找产科医生或营养师调整饮食了。

C 孕期保健品怎么吃 要听医生的

好多孕妈咪对于孕期是否应该补充各种保健品也比较迷茫，应该吃什么？吃多少合适？总的来说，产科医生会根据孕妈咪身体的状况和一些化验指标做一些推荐。

王苓说，整个妊娠期间服用含有叶酸的孕妇专用多种维生素片是安全的。妊娠中晚期适当补充铁剂、钙剂是有益的。DHA是一种不饱和脂肪酸，对宝宝的大脑和视网膜发育都有好处，每天推荐摄入200毫克，如果孕妈咪能保证每日一个鸡蛋，每周两到三次深海鱼的摄入，那基本也就满足需求了，如果食物中摄入不足，也可以选用藻油DHA营养补充剂。

总之，孕期营养有讲究，过多过少都不利于胎儿的发育，孕妈咪和家人要多学习掌握一些营养的知识，才能科学膳食，合理增重，保障胎儿最好的宫内营养环境。