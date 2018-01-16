山西：宫颈癌疫苗19日起正式实施接种

连日来，不少人向本报咨询四价宫颈癌疫苗什么时候能接种，以及接种的注意事项、价格等。今日，记者从山西省疾病预防控制中心了解到，该中心是全省首批四价宫颈癌疫苗的唯一接种单位，目前已开始接受预约，1月19日将正式实施接种。

近年来，宫颈癌已呈年轻化的趋势，年轻患者所占比例正逐年上升。根据2015年中国癌症统计报告，中国30岁至44岁女性中，宫颈癌发病率高居常见恶性肿瘤第二位，全国每年新发宫颈癌病例约为9.89万例，几乎所有的宫颈癌都由人乳头瘤病毒（HPV）引起。在中国女性中，HPV感染年龄呈双峰分布：第一个高峰在17岁至24岁之间, 第二个高峰在40岁至44岁之间。据疾控专家介绍，HPV引起的宫颈癌，是目前唯一可以通过疫苗预防的癌症。

目前，在我国上市的宫颈癌疫苗有二价和四价两种。早在几个月前，主要针对9岁至25岁女性接种的二价疫苗就已在我省上市，此次上市的四价疫苗主要针对20岁至45岁的女性。有需求者可通过山西省疾病预防控制中心门诊网站或拨打0351-7553173进行预约。

需要提醒的是，按照要求，在接种疫苗前，需要先做HPV的相关检测，然后根据检测结果再决定是否需要接种。如果在3个月内做过这方面的检测，最好在接种前先咨询一下，省疾控中心门诊部相关负责人表示，这是因为每个医院检测的HPV型别不一致，省疾控要求的是23个型别，如果已做的检测型别和要求的一致，就不必要再重复检测，符合要求者就可以直接接种。

省疾控是我省首批四价疫苗的唯一接种单位，首批采购的疫苗是500支，目前，已预约的有40多人。省疾控相关负责人提醒大家，随后，这类疫苗将在符合要求的接种点陆续上市，希望有需求者也不要过于着急，等大量上市后可就近接种。

○答疑

宫颈癌疫苗接种，这些问题你不得不知

接种了二价疫苗是不是就不能再接种四价的了？疫苗价格是多少？刚生完孩子能不能接种……自省疾控去年底对外宣布我省将上市四价疫苗以来，本报接到不少咨询电话。针对大家关注的热点问题，疾控专家进行了解答。

热点问题一:有性生活后还可以接种宫颈癌疫苗吗？

专家介绍说，女性有性生活后，被HPV感染的机会增加，所以对于已有性生活但无HPV感染的成年女性群体，接种疫苗可得到有效保护。对于已有性生活并且可能感染过HPV的女性群体，同时感染多种HPV型别的可能性非常小（HPV阳性群体中，感染一种HPV的型别的比例为80%，感染三种及以上HPV型别的比例不足10%），接种HPV疫苗对那些未感染的型别依旧有良好的保护效果。

热点问题二：打了疫苗就真的可以不患宫颈癌吗？

目前已确定了12种与宫颈癌相关的高危HPV基因型，另外还有一些基因型的致癌性证据尚有限。而当前在中国上市的2种HPV疫苗以及国外已上市的九价HPV疫苗，均不包含上述所有的高危HPV基因型。因此，3种HPV疫苗均不能预防所有的宫颈癌前病变或宫颈癌，只能说是大大减少了女性患宫颈癌的风险。

专家表示，有性生活的女性都是宫颈癌的潜在患者，21岁以后的女性都需要做宫颈癌筛查，每3年做一次就可以了，不同年龄段的女性，检查间隔周期不同。具体筛查项目为TCT细胞学检查和HPV病毒筛查。需要注意的是，65岁以后没有宫颈病变的女性，以及连续三次HPV病毒筛查为阴性的女性，就可停止筛查了。

热点问题三：二价疫苗和四价疫苗除了接种年龄不一样，还有哪些不同？“价”代表了疫苗可预防的病毒型别。

二价疫苗可以预防由HPV16和HPV18型病变引起的宫颈癌。这可以说是雪中送炭，因为，超过70%的宫颈癌都是由这两种病毒引起的。

四价疫苗可以预防6、11、16、18型HPV感染性疾病。四价疫苗不仅能预防HPV16和HPV18型别的宫颈癌、外阴癌、肛门癌，还可以预防由HPV6和11型引起的尖锐湿疣。

热点问题四：二价疫苗和四价疫苗的接种程序一致吗？价格是多少？

二价宫颈癌疫苗需接种三剂次，分别在0、1、6月进行肌肉注射一针，半年内可完成全程接种，共1800元，含注射费。四价疫苗也要打三针次，接种程序为0、2、6月各接种一剂次，共2454元，含注射费。

需要提醒的是，不管是二价疫苗还是四价疫苗，如果是未婚无性生活女性，可以直接注射，有性接触者则都需做必检项后再行注射疫苗。具体的接种流程是：预约→检测→阴性→填写知情同意书，同时进行接种前咨询→缴费→疫苗门诊注射→留观，如果检测结果是阳性，建议治疗后再接种。

热点问题五：有过性生活的人群，接种前必须检测哪些项目？收费是多少？

必做的检测主要是两项，HPV人类乳头瘤病毒筛查，判断是否感染HPV病毒，价格是330元；还有宫颈涂片特殊检查，筛查早期宫颈癌，判断病原微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体等，价格是185元，再加上检测时所用的卫生材料，累计需要530元。

热点问题六：20岁至25岁这个年龄段，打二价疫苗好还是四价疫苗好？

20岁至25岁为二价和四价疫苗的交叉接种年龄，二价和四价都可以接种。

热点问题七：怀孕期间和哺乳期间，能否接种HPV疫苗？

因为目前还没有足够的人体数据支持，所以暂时不推荐孕妇和哺乳妇女接种疫苗，建议等胎儿出生和断奶后再接种HPV疫苗。

热点问题八：如果接种HPV疫苗后怀孕了怎么办？

专家表示，目前没有发现疫苗对胎儿有不利影响。所以，如果在疫苗接种的6个月内或者更短的时间意外怀孕，可以严密观察继续怀孕。但是，如果后面的一针或两针没有打完，也不建议继续打，等孕程结束再说。

热点问题九：准备注射疫苗但来月经了怎么办？

目前的资料显示，月经期接种疫苗没有任何影响。即使来了月经，也没必要爽约。

热点问题十：接种疫苗前，需进行HPV检测吗？

考虑到HPV可以反复感染，通常认为接种前无需检测体内有无HPV感染。但如果感染过HPV或者由此造成了宫颈病变，则另当别论，还是治疗转阴后再接种更好。

热点问题十一：接种疫苗后能维持多少年？

至于注射HPV疫苗后免疫保护能维持多少年，目前还不完全清楚。原因是HPV疫苗使用还不到十年，效果还有待观察。前一段时间认为，维持5年没有问题。目前认为，维持10年也没有问题。

热点问题十二：疫苗有副作用吗？

临床试验数据显示，接种疫苗后的局部反应主要表现为接种部位发红、疼痛、肿胀等，大部分不良反应程度为轻至中度，且短期内可自行缓解。

全身反应以发热、疲乏、肌痛和头痛等较常见，也会出现关节痛、胃肠道症状、荨麻疹和皮疹等。但此疫苗的罕见异常反应发生情况，尚需要通过上市后开展监测获知。

所以接种宫颈癌疫苗后如出现任何不适，建议立即联络接种医生并及时到医院诊治。

热点问题十三：男性可以打吗？

中国内地目前按规定不可以打。国外临床试验表明，四价HPV疫苗对男性也有防护作用，能预防HPV-6和HPV-11引发的生殖器疣。

但由于任何疫苗在国内上市都必须经过国家严格审批，且二价HPV苗和四价HPV苗在中国内地开展的临床试验只是针对女性进行，故四价HPV疫苗对低危型HPV-6和HPV-11相关疾病的保护效果尚未证实。因此男性即使自愿要求自费接种，目前按规定也是不给接种的。