西洋菜煲猪手 清热降火滋阴

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热、降火、滋阴

推荐人群：该冬季保健汤水适用于一般人群。

材料：西洋菜500克，猪手一对，红萝卜1个，甜玉米1根，蜜枣两颗，姜两片（4人量）。

制作方法：将西洋菜洗净，切去老茎，摘除黄叶、老叶；猪手洗净斩件，并汆水；红萝卜削皮洗净后切块，玉米去须和外皮，洗净切块。除西洋菜外，将所有食材放进汤煲内，加水2000毫升，以武火煮15分钟后改文火煮45分钟，再加入西洋菜煮30分钟，最后添加少量食盐调味即可，可喝汤吃汤渣。

特色点评：西洋菜，一看名字就知道是舶来物，它原产于欧洲，又被称为豆瓣菜，是大名鼎鼎的“抗癌明星”十字花科里的一员，每年11~12月才能看见它碧绿的身影，过了次年1~2月又会消失。

在冬季，利用难得一见的西洋菜来煲汤、煲粥味道都很美味，因为西洋菜有一股特别的清香。中医认为，西洋菜性凉，利于肺热咳嗽，在冬季进食过多牛羊肉、辣椒、八角茴香、人参、鹿茸等温补后，可以来一碗西洋菜汤清热润肺、清肠胃。这款汤还搭配了胡萝卜、玉米，色香味更佳。此汤肉类选用猪手，取其补气血、润肌肤的作用，猪手富含胶原蛋白，与维生素C含量达50mg/100g的西洋菜可以很好地搭配起来，而且西洋菜能吸收猪手的油脂，味道更佳，汤水也不会油腻。高脂血症、冠心病等人群可将猪手换成瘦肉、扇骨或者鸡肉等。