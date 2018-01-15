不忘初心 继承传统——乔杰院士领衔北医三院生殖医学专家团队义诊

2018年1月15日，周一，一个平凡的工作日，北京大学第三医院（以下简称北医三院）生殖医学中心和往常一样人来人往，熙熙攘攘。中午不到1点，生殖医学中心门口再次排起了长长的队伍，这队伍一路引导至五层的临时诊室。在那里，北京大学第三医院院长乔杰院士等专家将为她们答疑解惑，进行义诊……

2018年，对北医三院人，对生殖医学人来说，有着特殊的意义，医院迎来了建院60周年。北医三院，作为1988年中国大陆首例试管婴儿的诞生地，2018年也是中国辅助生殖技术成功应用30周年。

2018年1月15日，也是有着特殊意义的一天。这一天是中国大陆首例试管婴儿的缔造者，被誉为“神州试管婴儿之母”的张丽珠教授诞辰97周年。

为纪念张丽珠教授为辅助生殖技术做出的卓越贡献暨中国辅助生殖技术成功应用30周年，不忘初心、继承传统，由乔杰院士领衔，大陆第一例试管婴儿亲历者刘平教授、著名生殖医学微创外科专家马彩虹教授及著名生殖医学内分泌专家李蓉教授等发起，举办大型义诊活动。

同时，此次活动也作为北医三院院庆年系列学术活动首场活动，揭开北医三院院庆年大幕。

一个甲子的光阴荏苒，一个甲子的努力拼搏。建于1958年的北医三院已成为一个集医疗、教学、科研和预防保健为一体的高水平现代化综合性三级甲等医院。北医三院始终把“以患者为中心”作为服务宗旨，勇担社会责任，敢于攻坚克难。

20世纪80年代初，张丽珠教授根据国外进展，结合中国国情，力排众议，决定开展试管婴儿技术，并最终取得成功。国内首例和第二例试管婴儿、首例配子输卵管移植试管婴儿、冻融胚胎试管婴儿和赠卵试管婴儿相继在北医三院诞生。2006年国内首例，世界第二例三冻（冻卵、冻精子、冻胚胎）试管婴儿在北医三院诞生。

近年来，北医三院在生殖医学方面取得多项技术突破，成就令人瞩目。

作为科技部“生殖与发育重大专项”首席科学家、教育部长江学者特聘教授、国家自然科学基金创新研究群体“生殖细胞发育”首席专家，乔杰教授带领团队致力于妇产科及生殖健康相关的临床与基础研究工作。

从遗传学、表观遗传学角度对人类早期胚胎发育机制进行了深入的研究，将基础研究成果成功应用于临床上胚胎植入前遗传学诊断；揭示疑难不孕症发病机制，优化辅助生殖技术方法，提高疑难不孕患者治疗成功率。

与北京大学的合作研究成果分别入选科技部2014、2015年度“中国科学十大进展”，团队获批”国家妇产疾病临床医学研究中心”、 “教育部重点实验室”。

2017年，乔杰教授当选中国工程院院士；由乔杰院士作为第一完成人，北京大学第三医院和北京大学共同完成的“配子胚胎发育研究与生育力改善新方法的应用”荣获2017年度国家科学技术进步奖二等奖。

北医三院生殖医学中心从20世纪80年代不足百平米的试管婴儿室起步， 建立并发展生殖医学领域各项先进技术，结合内分泌调节，中医联合，微创技术，根据患者的病情需要选择适宜的技术，更好地为广大妇女的生殖健康保驾护航。如今，已发展成为临床诊疗和科研水平达国内领先、国际先进，成为国内乃至世界最大的生殖内分泌疾病和不孕症诊治综合性医疗中心之一。

到目前为止，已经让近十万家庭有了健康的孩子。据相关统计，我国每年的试管婴儿治疗数量超过20万例次，已成为世界辅助生殖技术治疗第一大国。

北医三院生殖医学中心辅助生殖技术的研究经过不断努力和探索，结合患者需求，适应社会发展与中国国情，饱受赞誉，备受信赖。二孩政策实施后，北京大学第三医院生殖医学中心被寄予更多期望，更显责重如山。

1月15日中午，患者们早早来到生殖医学中心五层。1点整，乔杰教授、刘平教授、马彩虹教授、李蓉教授等30多位生殖医学专家准时坐在宣教中心改成的临时诊室里，参加此次义诊活动。

专家们牺牲了中午休息时间，有些还是从刚刚结束的门诊赶来，马上转战到义诊现场。2个小时的义诊，300余名患者接受了咨询或预约就诊服务。此次活动体现了北医三院人对患者的关爱，也是传承张丽珠教授大爱无垠医者情怀的生动注解。