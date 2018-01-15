第519期：喝茶不洗杯，阎王把命催，真的吗？

最近和一些喜欢喝茶的朋友聊天，听他们讲茶文化着实挺有意思，不过期间提到的一个话题让我产生了思考。

喜欢喝茶的都可能注意到，茶壶壁上会有深褐色的茶垢，有不少喜欢喝茶的人还喜欢“养茶壶（垢）”。

茶垢别称茶渍、茶山，因长期容放茶水淤积而成。特别老的茶壶聚积厚厚的一层茶垢，在茶文化中称作“茶山”。

一些带有茶山的茶壶甚至可以单单地放进热开水便可化解内壁的茶垢，化水为茶，誉称“无茶也有三分香”。

那今天小于老师就跟大家一起来讨论一下茶垢的问题。

茶垢是什么？

茶垢是泡茶过程中，从水和茶叶中溶出的矿物质，例如钙、镁等盐类，是构成茶垢的主要成分。这其实和我们烧水时出现的水垢是一个道理。

普通水垢是白色的，茶垢为何呈红黑色？

因为茶水和白水不一样，在泡茶的过程中会溶出一些诸如茶黄素、茶红素、茶色素之类的呈色物质，这些呈色物质和水垢结合到一起，就让原本是白色的水垢变了颜色，随着时间的堆积，颜色越来越深。

茶垢里有重金属？会危害身体吗？

网传茶垢里有很多重金属，还有亚硝酸盐，如果不清洗掉可能会危害健康，甚至有“喝茶不洗杯，阎王把命催”的说法。

如果有重金属残留在茶垢里，我们就要考虑重金属的来源，这无非就是水、茶和杯具本身的污染。

1、假设我们喝的水里有重金属。那不论你平时喝茶不喝茶，用不用这只茶壶喝茶，只要您喝水，这些重金属都会被你喝到体内，无需关心茶垢的重金属问题。目前来看，国内的城市自来水和市售的商品水在重金属方面都是达标的。相反应该注意的是自己随意从野外自采的自己觉得很健康的水。

2、假设茶叶里有重金属。如果茶叶里有重金属，那我们在泡茶时，从茶叶里溶出来的部分重金属同样会被我们喝到身体里，另一些没有被溶出来的重金属基本上会随着我们倾倒茶渣时倒掉，当然会有很少量的“可能”会堆积在茶垢上。

3、茶具本身就有问题，重金属超标，因此，购买茶具时一定要谨慎。

我们其实无需担心茶垢本身的安全性，而应该把关注的重点放在使用可靠的水源、可靠的茶叶、可靠的茶具上。我们也不建议去养茶垢，长时间没有清洗茶垢的茶具在湿润环境中有可能滋生霉菌。因此，每次喝完茶都要及时进行清洗，别偷懒。

如何清洗茶垢？

若茶垢沉积已久不好清洗，可用加热过的米醋或用小苏打浸泡一夜，再用牙刷刷洗即可。清除茶垢时不要用钢丝球等比较粗糙的清洗工具来刷，因为这些工具容易伤害茶杯内的釉质，使之更容易附着茶垢。【往期精彩内容回顾】

作者介绍：于良，中国营养师联盟执行秘书长，全国十大金牌营养讲师，人民网《人民健康营养“识”堂》专栏作者，第十六届北京市青年学术演讲比赛优秀奖，北京营养师协会首届青年学术演讲比赛二等奖，中央人民广播电台《三言良语·说营养》主播，喜马拉雅FM签约主播，中国药科大学、南京中医药大学特邀讲师，《健康时报》《中国食品报》《中国中医药报》撰稿人。

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