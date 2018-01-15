怎么保护你的胃？要牢记以下七招。

1.戒烟酒 烟酒对于肠胃的刺激是最大的。酒精直接损伤胃黏膜，导致广泛胃黏膜充血糜烂，甚至溃疡。吸烟不仅对肺不好，对胃也是有很大影响的，尼古丁进入血液影响胃黏膜血供，不利于胃黏膜的自我修复；此外，烟与酒都会诱发或加重胃溃疡、慢性胃炎。

2.放松心情 人精神压力过大，可导致自主神经功能紊乱：胃液分泌失调、胃黏膜血供减少等。轻者表现为胃口不好，严重者可导致胃溃疡，这可以叫做愁出来的“胃病”。 3.听胃的话 吃了不舒服就别吃。比如，你吃某些特定食物后，容易出现反酸或胃不适的症状时，下次你就别再惹你的胃了。

4.讲卫生 预防幽门螺杆菌感染，幽门螺杆菌是很多“胃病”的元凶，不共用餐具是预防办法。

5.细嚼慢咽 食物经口腔充分咀嚼后，才好在胃里消化。大块食物不易消化，容易产生不适症状。

6.注意药物副作用 容易损伤胃黏膜的常见药物有：阿司匹林、激素、退热药、止疼药（布洛芬、双氯芬酸钠等）。这些药物，应在医生指导下服用。

7.及时看病、定期检查 消化系统疾病，有时从感受和症状上是很难区分的。一个胃痛的感受，原因从功能性消化不良到胃癌都有可能。有经验的消化科医生，也要通过检查来最终定性。所以我们不要随意自我下诊断。一些慢性萎缩性胃炎的患者，也没必要整天担心自己有没有发展成胃癌，去复查一下。胃主要在于养，这是预防“胃变差”的关键。