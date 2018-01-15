我国民间素有冬令进补的习惯。糖尿病是一种慢性内分泌代谢性疾病。但是，糖尿病人常常呈现虚实夹杂的复杂病理状态，若盲目进补，往往会适得其反。因此，要根据自己的体质有针对性的进补。

补中寓通 冬季，糖尿病病人进补的原则是“一通二补”。一通是指必须保持消化通畅，减少小肠对糖分的吸收，保持大便通畅有利于气机的运行。二补是以补阴为主，兼以补气。因为糖尿病者火热之证居多，热必伤阴耗气，久则气阴两虚。可对症选用滋肾、生津、清热为主的方剂煎服。如沙参麦冬汤、左归饮、六味地黄丸等。如兼气虚者可适量加黄芪等补气药；近年研究发现黄芪可通过多种途径增加胰岛素敏感性、降低血糖。此外，黄芪还有提高免疫力、强心、利尿、降压、保肝、扩张血管、改善血液循环、降低蛋白尿的作用，这对于糖尿病及其并发症的治疗，尤为适宜。对于糖尿病患者，人参要慎用，因为现在的病人大都肥胖，多为内热、痰湿、脾虚体质，人参是补阳益气之物，会增加痰湿、内热的程度，反而对病情不利。如表现为四肢发冷、畏寒、腰膝酸冷、月经不调等阳虚证，可在方中酌加肉桂、附子、仙灵脾、淫羊藿等；血瘀者可加桃仁、益母草、赤芍等。

清补最佳 对于摄入的总热量的控制，是保持血糖平稳的基础。因此糖尿病患者摄入的热量要以能够维持正常体重或略低于理想体重为宜。肥胖者必须减少热能摄入，消瘦者可适当增加热量来增加体重。要做到碳水化合物需适量，膳食中的食物纤维、蛋白质、维生素和无机盐需充足，脂肪的摄入量应限制。糖尿病的病机是阴虚燥热，中医治法上是以滋阴为主，多以蔬菜作为“补品”，可多吃鱼、去皮的鸡肉、萝卜、黑白木耳、藕、莴苣、花菜、梨、枸杞等。同时尽可能不要把补品放在肉汤里炖，肉汤中含有大量嘌呤类物质，明显加重肾脏负担，尤其是糖尿病已经合并肾病的患者更要特别注意。

辨证用膏方 原因是大多数滋补膏方用的是蜂蜜和各种胶类药物(如驴皮胶、鹿角胶等)为基本原料。蜂蜜含有多种糖分，服用后会引起血糖波动，而胶类药物摄入后可能会引起糖尿病病人的大便不畅，使消化残渣在肠道滞留时间增加，同时也会引起血糖上升。糖尿病患者饮酒要严格节制，所以也不宜服用补酒。因为补酒多为度数较高的白酒浸泡，饮补酒不仅会导致血糖波动，而且会影响降糖药的效果，如服磺脲类药物时饮酒，病人还可能出现心慌、气短、面红等不良反应。使用胰岛素的患者空腹饮酒易引起低血糖甚至发生危险。不过，具有补益作用的低度酒，如葡萄酒、黄酒等还是可以适量饮用的，这些酒含酒精量都在25%以下，并且含有一定营养有保健功效，但也不要空腹饮用。

运动进补 除了严格控制饮食，适当的运动能很好地帮助防止糖尿病情发展，稳定血糖。但是，糖尿病患者的运动要适量，也要讲究方法。有晨练习惯的患者，要避免冷空气刺激，诱发心血管疾病，最好等气温略高后再运动。运动前，必须进行血糖监测。运动后，以感觉轻松、愉快，次日精力充沛为宜。（祝建材）