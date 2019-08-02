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血糖平稳也要防低血糖

王   倩

2019年08月02日09:56 来源：人民网-生命时报

　　67岁的张先生患糖尿病已有15年，从8年前开始，他就一直使用预混胰岛素进行治疗，血糖控制得不错。前几天，张先生和老朋友聚会，本来约好七点吃饭，可是老朋友怎么等，也没看到张先生的人影。打电话一问，出大事了！张先生在停电动车时突然觉得四肢无力，脚下没站稳，就摔倒了。

　　“我的血糖一直挺稳定，所以平时也没有带糖果的习惯。”张先生说。东南大学附属中大医院内分泌科主任医师王少华说，胰岛素是一种合成激素，能够帮助患者把葡萄糖合成人体所需的蛋白质等。使用胰岛素治疗的患者，如果没有正常进食，胰岛素就会逐渐降低其血糖。虽然张先生的血糖平时控制得还不错，但是到了就餐时间既没有正常进食，也没有适当补充能量，就导致了低血糖发作。

　　对于糖友来说，低血糖很常见。平时除了要注意定期监测血糖变化外，还应该尽量做到规律饮食、按时三餐，时刻在身上备些葡萄糖片、水果糖、饼干等，不要因为血糖平稳就疏忽大意。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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