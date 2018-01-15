心脏病、中风、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病等慢性病是迄今世界上最主要的死因，占所有死亡的63%。在2008年死于慢性病的3600万人中，有29%的人不足60岁。

心脑血管疾病是全球的头号死因，每年死于心血管疾病的人数多于其他任何病因。2012年统计约有1750万人死于心脑血管疾病，占全球死亡总数的31％。其中，估计740万人死于冠心病，670万人死于中风。

面对这些健康数据，人们不禁感叹：为什么在全球医疗条件不断改善、医疗技术不断进步的情况下，疾病发生率却节节攀升？是时运不同了？还是现代人身体不行了？

现代人比古人的“运气”差吗？

回顾《黄帝内经》记载，早在几千年前，黄帝就代表黎民百姓向天师岐伯问道，为什么上古人更健康？岐伯一语道破天机，因为人们丢掉了健康之道、自然之道，所以短命多病。真正的健康，就要起居有常，顺时养生。中华民族的文明史始终贯穿着天、地、人及其运行规律的探究。“人法地，地法天，天法道，道法自然”的天人合一观，是对于生命和健康的基本认知。当人们不再敬畏自然之道，就要遭受规律的惩罚。当今，数以十万计的现代病名横空出世，让人望而生畏。回归自然，法于阴阳，才是健康之道。

顺时而为是养生之法

健康不是靠幸运，而是有规律可循，这个规律就是五运六气。

五运六气承载着天人合一的核心内涵，《黄帝内经》中“运气”七篇讲的都是时空运行规律。人们在时空中波荡，与天地自然和谐就健康，不和谐就会产生疾病。古人用干支纪年，来表达天地不同的气运交感特征。不仅如此，还发现了天六地五的周期性节律。干支年不仅是一个时间符号，而且还包含了气象、天象、物象、脉象、病象……诸多系统信息，从而有了观象推演模型，成为生产生活、健康养生的指导工具。

所谓“奉天承运”，就是指掌握规律，顺应规律。一天、一年、一甲子、一大运……不同的时间单位告诉我们不同的养生信息。跟着“运气”管理健康，可以达到事半功倍的效果。

现实生活中，很多人都不能在亥时（21点~23点）入睡，而70%~80%的人不睡子午觉。当要求患者改变作息时间，中医治疗加上健康管理后，绝大部分高血压病、失眠、月经不调患者可以得到很大改善或治愈。而当他们回到不正确的作息时间时，疾病又开始复发。可见时间节律的重要性。

阴阳随时间消长，周而复始形成太极运动。要顺应阳气的生、长、化、收、藏动态趋势，春夏养阳，秋冬养阴。借天之力，调整身心，春生志，夏无怒，秋安宁，冬藏匿。这就是五运六气要求遵循的健康规律。所以说，起居有常比吃药更重要。

日常生活中的食疗更是离不开五运六气理论指导。比如以2017年来印证，2017年是丁酉年，年运特征是木运不足，阳明燥金司天，少阴君火在泉。也就是说，去年是风燥火盛的一年，养生中要注意慎食辛辣，固护阴精。（详见《中医健康养生》杂志2017年1月刊翁超明所著文章）

冬藏精，春不病温

虚劳透支是现代人在无限竞争态势下付出的健康代价。我国健康大数据显示，各类疾病出现年轻化趋势，真正意义上的健康人比例不足3%。女性更容易受到妇科、心脑血管疾病的威胁；男性则面临猝死、过劳、癌症等问题。无限动用身心储备，不予补充，势必超越机体自稳调节能力，造成身体疾病丛生。

填精补虚，改变生活、工作习惯，把养生与健康管理结合起来是当下实践证明为行之有效的健康防护措施。

补肾藏精，要顺应时节。时值冬季，《黄帝内经》素有“冬藏精，春不病温”的治未病思想。在冬至服用养生膏滋方是一个有效的治未病方法。龙砂医家将冬藏精思想与命门学说相结合，形成了以养生调体治未病为特色的膏滋方。

“形不足者，温之以气；精不足者，补之以味”。膏滋方遵循冬季养藏之道，以温润厚味之品，经过反复熬制，浓缩其精华，填补身体亏虚，把人体阳气生发的动力以“精”的形式封藏于肾，并助来年春天阳气生发与转化。人的体质各有偏差，食药各有性味归经，而借助冬至时令节点纠偏，就起到了关键的枢机作用。或于阴中求阳，或于阳中求阴，目标是达到“阴平阳秘、精神乃至”的效果。通过服用膏滋方养生调体，很多慢性病患者不治而愈就是这个道理。

《素问·至真要大论》提出了“久而增气”之论，指出在人体对饮食和药物代谢中，久用产生气化惯性，可改变人体的反应机制，这一论断不只用在养生，也有指导临床用药的意义。

五运六气的养生理论一再强调“神机”的作用。在运用五运六气理论养生时，《素问·五常政大论》说：“化不可代，时不可违。夫经络以通，血气以从，复其不足，与众齐同，养之和之，静以待时，谨守其气，无使倾移，其形乃彰，生气以长，命曰圣王。故大要曰：无代化，无违时，必养必和，待其来复。此之谓也。”此语可谓五运六气养生理论之总要。

《素问·至真要大论》又进一步强调：“气血正平，长有天命。”可见五运六气的“顺时气，善天和”的养生理论对于健康来说，有很强的指导意义，不可忽视。

（本文选自国家中医药管理局主管、中国中医药报社主办《中医健康养生》杂志2018年1月刊）