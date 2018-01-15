多家医院延长儿科门急诊时间

最近，为应对流感高峰，本市各大医院纷纷推出便民措施，通过延长儿科门诊和急诊的时间、增加医生数量等方式，来缓解就诊压力。

根据北京市卫生计生委数据显示，与往年相比，北京市这次流感样病例数较前3年同期平均水平上升71%，其中儿童人群上升幅度最明显。去年12月全市共报告130起由流感病毒引起的集中发热情况。截至目前，北京市已累计接种流感疫苗近130万支，较2016年增加了9万支。

在本市22家市属三级医院中，除北京儿童医院和首都儿研所两家儿童专科医院外，还有12家医院设有儿科。然而儿科门诊量的增加与医院儿科医疗资源的不足也导致了一定程度的供需矛盾，住院难、就诊等候时间长等问题频现。

在流感病毒暴发高峰期，北京儿童医院日门诊量一度破万。儿童医院积极加强医师出诊管理，动态调整和分配好各级门诊比例，启动弹性工作制度，延长医生的出诊时间。为让更多的患儿迅速得到治疗，除在职医生外，儿童医院一批退休的老专家也主动增加了出诊次数，延长了接诊时间。

最近几日，首都儿科研究所的日门急诊量在6200人次左右，根据门急诊量的波动情况，医院增加了门急诊出诊医师数量，还推出了“党员干部爱心门诊”活动，每天17时至19时开展两小时集中门诊，支援临床一线。此外，医院很多非临床专业的工作人员也纷纷投入到志愿服务岗位，利用业余时间开展导医服务。

流感季以来，北京友谊医院儿科日门诊量的峰值达到1100人次，同比增长138.5%。医院除了延长开药门诊时间，儿科门诊还根据需要改进了就诊流程，提前由分诊护士酌情开血、便常规化验单，增加检验科室人员和设备，减少患儿重返次数，增加医生工作效率，减少候诊时间。

北京同仁医院儿科去年12月份的门急诊量比10月增长了161%，直接破万冲至17466人次。在医院没有硬性规定的前提下，儿科医护人员全部自觉停休，把晚9点结束的小夜门诊延长了2至2.5个小时。这样一来，为夜间11点开始的儿科急诊减轻了很大的压力。

在北京中医医院门诊大厅，预防流感的代茶饮就设立在导医台旁边，过往的患者不时接上一杯。每逢冬季流感高发季，医院都会在门诊大厅设立预防流感代茶饮专用饮水桶，免费向患者及家属供应。同时，医院儿科还启动应急预案，医生停止休假，周末加诊，加强门诊力量，满足患者就医需求。

北京市卫计委表示，目前北京市147家二级及以上医疗机构都提供儿科诊疗服务，每日可接待2万名患儿，基本能满足当前的需要。

温馨提示

1、社区医院不能开奥司他韦等药

北京市卫计委提醒，在流感病毒的治疗中，社区医院只能验血，无法做咽拭子等流感病毒类型的筛查，所以没有配备奥司他韦等药物，不过用于流感的中成药配备充足。

2、清热解毒药预防流感不科学

专家提醒市民，流感主要是飞沫传播，在照顾流感病人时、出入人多的场所时都应该佩戴口罩，板蓝根等药物不能当做预防流感药物随意服用。北京中医医院儿科主任李敏表示，有的家长在孩子没有患病的时候就自行吃了很多清热解毒药来预防流感，实际上这样是不对的，吃多了以后孩子脾胃更虚弱，反而更容易感染病毒。（记者 刘欢）