孩子发烧用物理降温有讲究 不要用酒精擦浴来退烧

2017年入冬以来，一波流感病毒强势入侵，全国各地医院儿科纷纷告急。此番流感“中招”患者症状大都是快速高烧、不易退，退烧后再次发热。很多家长也因此而苦恼，退烧药一般要间隔6小时左右才能再次使用，此时孩子体温仍很高，一旦出现高热抽搐、脑损伤等并发症，怎么办？省中医院内分泌科医生高文莉提醒，这时选择物理降温是必要的，并特别推荐既适合婴幼儿也适合家中其他人使用的温水擦浴法，希望能给家长们一些参考。

温水擦浴法既安全又有效

“温水擦浴法给小儿退烧，既安全又有效。”高文莉说，温水擦浴全身皮肤，可使身体表面血管扩张，促进血流加速，改善血液循环，减轻组织缺氧，增强新陈代谢，降低痛觉神经的兴奋性，使组织松弛，解除肌肉痉挛而引起的疼痛。同时，温水擦浴可使宝宝感到舒适而易于接受，同时还有消除汗液、清洁皮肤的作用，并且没有像退烧药物那样可能会导致出血及肝功能损害的风险。

温水擦浴的水温要求在32℃—34℃，接近正常人皮肤温度33.9℃，或者水温比量出的体温（腋温）低1℃—2℃为宜，不可让皮肤感到冷。在擦浴时，一定要关好门窗，调节室温到21℃—24℃，防止宝宝着凉。

擦浴时间不宜过长

高文莉提醒家长，擦拭头颈部、腋窝、肘窝、腹股沟、腘窝等部位时稍用力，并延长擦拭时间，以促进局部散热。禁忌擦拭胸前区、腹部、后颈部、足心部位，因这些部位对冷刺激较敏感，可引起反射性心率减慢、肠蠕动增强等不良反应。擦浴过程中，要注意更换或添加温水，保持水的温度与清洁，而且擦浴全过程时间不宜过长，一般不超过20分钟/次。在进行全身擦拭过程中，密切观察宝宝反应，如有寒战、面色苍白、脉搏、呼吸异常的情况，立即停止擦拭，并与医生联系进行处理。此外，擦浴过程中，应尽量少暴露部位，防止宝宝着凉，体弱、有风湿热的宝宝不宜全身擦拭。

不要用酒精擦浴来退烧

高文莉表示，在家中不赞成酒精擦浴，因婴幼儿大脑皮层和纹状体发育不完善，神经髓鞘未完全形成。小儿的体表面积相对较大，皮肤薄嫩，皮下血管丰富，发烧后全身毛细血管处于扩张状态，身体对酒精的耐受性低，酒精中的乙醇易被吸收而引起酒精中毒。酒精擦浴遇寒冷刺激后外周血管收缩，毛细血管压力增加，使肺循环阻力增大，加重了低氧血症，易导致肺出血。用酒精擦浴降温对婴幼儿来说弊多利少，不建议用这种方法。“当然多喝温开水是非常必要的，物理降温降至38.5℃以下即可停止。及时就医诊治也是不可缺少的。”高文莉说。

○链接

温水擦浴操作方法

准备好需要用的物品：脸盆（内盛温水2/3满）、大小毛巾（大纱布垫或浴巾）、带套热水袋（内装60℃—70℃热水）、带套冰袋（内装冰块）、清洁衣裤、水温计、体温计等。

一、擦洗上肢

1．松开包被，松解裤带。

2．冰袋置宝宝头部，以防擦浴时表皮血管收缩、头部充血。

3．热水袋置宝宝足底，使宝宝感觉舒适，并减轻头部充血。

4．脱去宝宝上衣，露出一上肢（尤其是天凉之时）。

5．擦拭方法：将浴巾垫于擦拭部位下，以浸湿的纱布垫（小毛巾）包裹手掌、挤干，边擦边按摩，最后以浴巾擦干皮肤。

6．擦拭顺序：自颈部侧面沿上臂外侧擦至手背，再从侧胸经腋窝沿上臂内侧至手心。同法擦另一侧，每侧上肢各擦3—5min。

二、擦洗背部

1．协助宝宝侧卧，露出背部，下垫浴巾。

2．自颈下肩部擦拭至臀部3—5min。

3．擦拭方法同上。

4．穿好上衣，协助宝宝取平卧位。

三、擦洗下肢

1．脱裤露出一侧下肢。

2．擦拭方法同上。

3．擦拭顺序：自髋部经下肢外侧至足背，再从腹股沟经下肢内侧之内踝，最后，由臀下沟经下肢后侧、腘窝至足跟。同法擦拭另一侧，每侧下肢各擦3—5min。

四、擦完后穿上干净清爽的衣服，取舒适卧位。

五、测量体温的时机：擦浴结束30分钟后，测量宝宝的体温。