别让父母成为信息时代的“孤岛”

“哈哈，妈现在被淘宝圈粉了，成天沉迷网购无法自拔。”前几天，弟妹在家庭微信群里向我透露了这个石破天惊的秘密。

我顿时震惊了，很怀疑：“啊？！不会吧？她会网上付款吗？”

老弟插嘴说：“真的，捧着平板电脑看衣服，一直看到凌晨三点半，第二天早上起来不洗脸不刷牙就又继续投入‘战斗’。”

弟妹笑道：“不会付款，但是会加购物车！”

老弟发了个捂脸的表情：“她还一个劲地感慨，难怪现在百货公司都倒闭了，网购实在太方便了，而且很便宜，还包邮送货到家。”

我也捂脸：“好啦，这下老妈打开了新世界的大门，剁手根本收不住啦！”

三个人笑成一团。

隔天，接到老妈的电话，特别殷勤地问我：“你什么时候来武汉呀？元旦过不过来呀？”

我答道：“哎呀，还不知道呢，看工作安排吧。有空就过去哈。”

老妈马上换了贼兮兮的口气：“哎哟，我跟你说哈，我让你弟给我‘淘宝’了一件棉衣，长款的，墨绿色，还绣了牡丹花，不知道有多好看！你猜猜多少钱？”

哈哈，她管网购叫“淘宝”。

我想了想：“150块吧。”

老妈得意地：“嘿，才不是！才70块钱！想不到吧？好便宜啊！你知道这种棉衣在旁边的农贸市场要卖多少钱？170块！太暴利了！”说到这里，她有点愤愤不平。

我劝她：“人家总是要挣点钱的嘛，实体店就是要贵一些的，人工费、店面租金什么的都要打进成本的。妈，听说您学会网购了？天天晚上不睡觉，可得注意身体啊。”

这么一劝，她又开心了：“我的购物车里装了好些东西，就等你过来帮我付款啦。”

我恍然大悟：“原来您这么热情地邀请我过去，不是想我了，而是想让我这个‘支付宝’发挥作用呀？”

老妈哈哈大笑：“是啊！”

“支付宝”是我和老妈之间的一个梗。之前家里的有线电视费欠缴被停止服务，我帮她用支付宝缴费，电视机图像秒恢复。老妈惊得眼镜都要掉下来了，感慨了半天：“以前我去银行缴费，回到家经常发现服务没恢复，又要打电话去银行催，特别麻烦。这个怎么这么快？哎呀，还是网络方便啊！”那以后，她就不怎么喊我名字了，直接喊“支付宝”……

别看70岁的老妈现在算是个1.0版本的“科技小能手”了，半年前她跟今天可是判若两人。

去年2月，我回广西过年。因为老妈总抱怨老人机的屏幕太小，我就琢磨要给她买个能打电话的小平板电脑。跟她提起这事，她一万个不乐意。我“威胁”她：“反正这1399元是专款专用，要是不买的话，钱也不会给你。”老妈一琢磨，同意了。从那天起，她最爱唠叨的一句话就是：“我怕我学不会，怎么办？”然后就是不停地唉声叹气。

小平板拿到手，我就打算把她那部老人机淘汰了，里边还是2G的SIM卡呢，也得换成4G卡。一听说要换卡，而且换了小卡之后就放不回老人机里了，老妈就开始坐立不安，好几晚都睡不着觉，一再地跟我商量可不可以不要换。我坚决不同意，说既然买了新设备，就应该淘汰旧玩意儿。

老妈焦虑了好几天，突然想到了对策：“这样好不好，这个号码留着，再重新买个新号码，装到小平板里。”我同意了。心病一去，老妈雀跃不已，长舒一口气：“可算是能睡个安稳觉了！”

我花了一天时间，就差不多把基本功能教会了她。老妈有个老人机垫底，没有了胆怯，学得很快，如释重负地说：“哎呀，其实也不难啊，哈哈哈哈！”

但是我很不放心，怕不在家的时候老妈又忘记了。所以，离家的前一天，我找出空白本子，详细地将听歌、发信息、看天气、查通讯录、打电话等功能的操作方法画在上面，又给她下了好几百首红歌老歌，并将她的所有联络人信息输入小平板中，一直折腾到凌晨四点才搞好。

在回程的火车上，我接到了老妈用新号码打来的好几个电话，每次都像小孩子一样哈哈笑着说：“想试试我会不会用，我没有看小册子哦！”

老妈还四处跟认识的人嘚瑟：“这是我女儿给我买的”，别人都羡慕她玩上了高科技，她得意得要命。

我有时候打电话问老妈在干什么，她都说自己在用小平板听歌，还骄傲地说自己从来没看过小册子。有一次，她向我炫耀：“我忘记怎么关放音乐那个东西了，直接关机重启，是不是很聪明？”把我笑死了。

我很欣慰，也很后悔没能早点给老妈买小平板。我总担心她学不会，然而事实很打脸。老妈不笨，只要多一点点耐心，就能给她带来很多欢乐。而现在，她又学会了网购，越来越跟上这个时代，真替她开心。

不只是我，在这个连买根葱都可以用手机APP下单的信息时代，父母显得落伍、格格不入，教会父母用智能手机成了众多晚辈的必修课。

闺密晶晶前段时间也给婆婆买了个2000元的智能手机，还是带指纹认证的那种。之前婆婆为了图省钱，买过三个399元的“老人智能机”，配置低不说，还用质量差的元件糊弄事儿，用不了几个月就报废了。

高大上的触屏手机端在手上，婆婆吓得手都有点哆嗦，生怕按了哪个键把它弄坏了。晶晶本想教她设开机密码，又怕她记性不好忘了，就教她按指纹开机。一开始，她动作很轻，刚碰上就撒手了，手机丝毫没反应。晶晶乐了：“妈，您使点劲儿！”她这回又努着劲一按，手机屏还是黑的。晶晶哭笑不得：“妈，您用中等的劲儿，按准了。”几次三番折腾下来，可算是能开机了。

婆婆退休前是个中学教师，现在却像小学生一样，认认真真地听课，还记笔记。饶是如此，还是有很多不明白。常常是晶晶和老公从婆婆家出来刚走到半路，电话就追过来了。晶晶总是耐心地教她，一点也没有不耐烦。

听了晶晶婆婆的趣事，我直夸她孝顺。她的话里透着辛酸：“我从婆婆身上看到了自己的将来。我老了，会不会子女也没空理我？我又该向谁取暖呢？儿女多一分耐心，父母的生活质量就能提高一大载。我们拥有整个世界，而他们的世界里只有我们。”

是啊，父母需要物质反哺，但更需要文化反哺。父母老了，我们要努力帮助他们跟上信息时代，别让他们沦为寂寞的“孤岛”。