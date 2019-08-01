不知从什么时候起，儿女不经意说出的话总会伤了父母的心，年纪大了的人更需要家人的情感支持。东南大学附属中大医院心理科主任袁勇贵提醒各位儿女，有些话不要对父母说。

“说了你也不懂”。曾经，父母是儿女的“百科全书”，有问必答；年老后，他们更需要儿女来解答问题。面对新鲜事物，即使父母有意学习，吸收得还是较慢，一些儿女往往不耐烦地抛出一句“说了你也不懂”。父母主动接触新事物，是尝试和儿女拉近距离的一种方式。用“说了你也不懂”搪塞父母，会加重老人的自卑感，让他们更难开口求助。给父母多一点耐心，细致地回答问题，有利于加深双方交流。

“你别管”。不少人和父母有分歧时，为了快速结束对话，常常脱口而出“你别管”。随着年纪增大，面对衰老，父母害怕成为累赘。他们插手孩子的生活，往往是担心不再被需要。如果儿女一味拒绝，无形中否定了父母的价值。建议儿女创造机会，主动咨询父母的意见，并给予肯定。

“你们的想法过时了”。为了儿女更顺利地处理生活，父母总会提些“过来人”的建议。但因年代不同，有些父母的看法可能不适用于现在，儿女往往说出“你们的想法过时了”，把一切关心堵回去。值得提醒的是，即使父母的建议不合时宜，儿女也不要一味否决，不要急着打断或否定，也不要强迫他们接受自己的观点。正确做法是，肯定可以接受的观点，等父母说完后，表示“我考虑考虑”。

“别老给我打电话”。孩子立业成家后，跟父母的交流可能越来越少。不少父母算着日子、掐着时间给孩子打电话。但有些人认为父母总说些无关痛痒的事，或者打乱了自己的计划，让他们少打电话或“说重点”。父母的电话和唠叨背后，其实是浓浓的牵挂和思念。建议双方约好通话时间，定期打电话聊天，这样既可让父母抱有期待，也能让儿女提前做好准备。▲