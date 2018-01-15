广州市第八人民医院院长尹炽标建议：丙肝感染率约3% 应纳入传染病免费筛查项目

“今年的政府工作报告提到，要建设健康广州，其中明确，要‘健全传染病监测和防治体系,做好登革热等突发和重大传染病疫情防控’。这后面能否补充一句，‘扩大传染病及肿瘤免费筛查项目’？”在12日上午的分组会议中，市政协委员、广州市第八人民医院院长尹炽标开门见山地提出观点。

他表示，在2018年十件民生实事中，高血压、糖尿病、结核病等慢性疾病均被提及，但其他重点传染病却并未涉及。“传染病防控是最重要的公共卫生问题之一，能否在政策上更具体些？尤其是丙肝筛查，应纳入广州市政府传染病防治体系建设内容中。”尹炽标说道。

据悉，丙型病毒性肝炎（简称“丙肝”）是一种由丙型肝炎病毒（HCV）感染引起的病毒性肝炎。据世界卫生组织统计，全球HCV的感染率约为3%，每年新发丙型肝炎病例约3.5万例。中国估计约有1000万丙肝病毒感染者。另据广东省疾控中心报告，2014—2016年广东省合计报告病例67613例，广州市报告病例8582例。

尹炽标指出，丙肝患者罹患肝癌的风险大大增高，据统计，中国年肝癌死亡人数约36万，其中，丙肝继发肝癌死亡占37.48%。在治疗上，也会给患者家庭和医保、公共卫生项目等带来沉重负担。“其实，丙肝是可以被治愈的。”尹炽标说，在尚无有效疫苗可以预防丙肝的情况下，及时发现丙肝病毒感染者成为防控的关键。

他建议，应设立免费丙肝筛查项目，像艾滋病、大肠癌和宫颈癌一样，对全体市民实行免费自愿筛查，对特殊及重点人群实行制度性筛查。同时，应把丙肝筛查项目纳入广州市政府传染病防治体系建设内容，政府设立专项经费，制定专项实施计划及考核方案，推动项目开展。