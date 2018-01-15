我国干细胞干预卵巢早衰研究获突破

人民网南京1月14日电 （记者尹晓宇）1月12日上午9点19分，34岁的卵巢早衰患者方女士在南京鼓楼医院产下健康的男宝宝，这意味着经国家卫计委备案的干细胞干预卵巢早衰临床研究获得突破，这名男宝宝也成为全球首例干细胞复合胶原支架治疗卵巢早衰临床研究诞生的健康宝宝。

卵巢早衰是指女性40岁之前由于多种病因出现卵巢功能衰竭，在育龄女性中发病率超过1%，且近年来发病率呈上升和年轻化趋势。南京鼓楼医院生殖医学中心主任孙海翔介绍，因为这类患者在月经周期中没有优势卵泡活动，无法取得卵子，即使通过辅助生殖技术，也很难实现受孕。因此，解决这些患者不孕的关键就在于如何挽救卵巢功能，目前雌孕激素替代治疗是治疗此类疾病的常规方法，但收效甚微。

2015年，南京鼓楼医院生殖医学中心与中科院遗传与发育生物学研究所戴建武再生医学研究团队合作，在国际上率先开展了脐带间充质干细胞卵巢内移植治疗卵巢早衰合并不孕症临床研究。该临床研究在通过医院伦理审查、国家卫计委备案后，成为我国实行干细胞临床研究备案制度后首批备案的8个干细胞临床研究项目之一。

为了攻克这个难题，戴建武团队设计了可注射智能型胶原支架材料用于卵巢功能再生。脐带间充质干细胞附着在可降解的胶原支架材料上，利用支架帮助干细胞定植、分化，激活原始卵泡，修复早衰的卵巢，使卵巢早衰的女性能够重新获得生育的能力。

2015年12月，孙海翔临床团队为方女士实施了干细胞卵巢内移植术。两年来，该临床研究已入组患者23人，随访发现9位患者有优势卵泡活动，已有两位患者获得临床妊娠，另有两位患者已经获得可移植胚胎，正在准备子宫内膜等待移植。鼓楼医院院长韩光曙表示，高龄妇女卵巢功能低下及卵巢抗衰老也有望通过该技术实现。

《 人民日报 》（ 2018年01月15日 12 版）