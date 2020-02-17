打赢“新冠”战疫，干细胞有望出力

2019年12月以来，湖北省武汉市陆续发现了多例新型冠状病毒感染引起的以肺部病变为主的新型传染患者。随着疫情的蔓延，我国其他地区及境外也相继发现了类似的病例。该病毒感染特征是发热、干咳、气促、外周血白细胞一般不高或降低、胸片有炎症性改变等。世界卫生组织确认并将其病原体命名为2019-nCoV，属于β属的新型冠状病毒，2020年1月31日将其定为国际公共卫生紧急事件。

目前，尚缺乏对病原体2019-nCoV有效的治疗药物，临床治疗仍然以对症状支持治疗为主。2019-nCoV引起的肺炎，进入进展期后，少数患者会发生急性呼吸窘迫综合征而危及生命。

2月3日，国家卫健委高级别专家组成员、中国工程院李兰娟院士在央视总台《新闻直播间》栏目中表示，之前H7N9禽流感治疗中应用了干细胞技术，此次疫情，针对新型冠状病毒引起的危重肺炎病人治疗，已证明干细胞治疗能改善病毒感染患者的病情，并鼓励此次新冠状病毒肺炎危重症患者尝试干细胞治疗。

干细胞是一类具有自我复制和分化能力的多潜能细胞，在一定条件下，可以分化成多种功能细胞。据现有文献报道推测，一方面干细胞通过分泌角质细胞生长因子，增强肺上皮细胞钠离子通道蛋白转运到细胞膜顶端的能力，从而提高肺脏清除肺泡渗出液体的能力，减小肺水肿；另一方面分泌血管生成素1，通过维护细胞黏附因子、细胞之间连结，阻止应激纤维蛋白生成，从而提高肺泡毛细血管内皮细胞存活率，提高血管稳定性，阻止血液中蛋白向肺泡间隙渗透，提高肺泡上皮消除肺水肿的能力。

正因为干细胞在急性呼吸窘迫综合征治疗过程中具有这些潜能，目前国内数家医疗机构纷纷启动了干细胞治疗新型冠状病毒肺病的相关研究。

传染病诊治国家重点实验室副主任、浙江省防治新型冠状病毒肺炎专家组成员、浙江大学医学院附属第一医院感染病科副主任黄建荣教授在接受媒体采访时表示，浙大一院在H7N9禽流感的治疗过程中使用干细胞，相关研究发现干细胞对禽流感患者的肺部感染有改善作用，对肺纤维化有比较好的效果，因此该院已通过伦理委员会的讨论，准备对新型冠状病毒重症患者应用干细胞治疗。

无独有偶，1月29日，湖北省科技厅同意武汉大学中南医院“干细胞治疗新型冠状病毒所致重症及危重症肺炎的临床研究”项目立项，并纳入湖北省科技厅“2019年新型肺炎应急科技攻关研究项目”。

2月1日，郑州大学附属河南省人民医院康谊教授主持的“间充质干细胞（MSC）治疗冠状病毒引起的重症肺炎有效性临床研究”项目获得河南省科技厅批准，成为该省新型冠状病毒防控应急科研攻关项目。另据消息，新乡医学院第一附属医院朱武凌主持的NK细胞治疗冠状病毒感染重症患者的临床研究项目也在本次获批立项名单中。

除了应用于攻克新型冠状病毒的临床研究，事实上，干细胞已在疾病治疗中被广泛应用，特别是来源于脐带血、脐带、胎盘等新生儿围产期组织的干细胞，具有取材简便、污染少、成本低、不涉及任何伦理争议等优势，极其适合用于临床研究和应用，是干细胞的理想来源。如来自脐带血的造血干细胞，已在全球范围内用于80多种疾病的治疗，而来自新生儿脐带组织的间充质干细胞，则占据着我国干细胞临床研究备案项目的半壁江山，它们均有望在干细胞治疗新型冠状病毒的临床研究中发挥重要作用。