中药养生茶因其方便、易做，深得各个年龄段的养生爱好者喜欢。但是，这些用中药泡制的养生茶有着中药的功效和偏性，所以，喝前一定要辨证，喝错了反而会对身体有害。

养生茶应该怎么喝，江西省中医院肾病科主任中医师王茂泓为大家详细介绍。

枸杞菊花茶

枸杞菊花茶甘甜爽口，入肝经，可明目。菊花性微寒，有清热解毒的功效。枸杞药性平和，养肝明目。两者泡水有较好的清利头目、祛火效果，对风热感冒、高血压引起的失眠、头痛有一定的治疗效果。但是，由于菊花性寒，脾胃虚寒、阳虚、湿气较重的人不宜喝，经期女性、患有风寒感冒人也不宜喝。

玫瑰花茶

玫瑰花茶具有疏肝理气、活血止痛、美容养颜的作用，比较适宜女性服用，同时对高血压患者来说也有不错的功效，日常可用沸水冲泡干燥玫瑰花3~5朵即可，也可放入大枣或根据体质与红茶或绿茶同饮。

但是，玫瑰花茶中含鞣酸比较多，与食物中的蛋白质结合生成不易消化吸收的鞣酸蛋白，会导致便秘，所以便秘的人不要喝。另外，玫瑰花茶属于温热花草饮品。对于阴虚火旺、实热者来说不要饮用，喝得过多容易导致阴火加重。

桂圆红枣茶

红枣性温味甘，补中益气、养血安神。用于脾胃虚弱、贫血虚寒、食欲不振、疲乏无力、津液亏损、心悸失眠等辅助治疗。桂圆性温热，补血安神、健脑益智、补养心脾，对失眠、心悸、神经衰弱、记忆力减退、贫血等有比较好的疗效。两者合用起到扶正的作用，适合气血不足的人喝。

但是，桂圆肉性温，吃了容易上火，建议泡茶的时候可以将桂圆壳打碎一起泡，可以中和吃桂圆肉带来的火气。另外桂圆红枣茶，含天然糖分较高，对腹胀胃胀、胃酸过多、糖尿病患者不宜，上火发炎时也需忌食。

金银花茶

金银花性寒，味甘，具有清热解毒、疏散风热的功效。因为金银花茶比较寒，除肝火比较旺盛经常上火的人以外，其他体质的人不建议长期喝。痛经患者、体质虚寒的患者尽量避免服用。另外，咽喉痛的患者多属于虚火，金银花以治疗实火为主，所以，这类患者建议用生甘草泡水喝代替。

薄荷茶

薄荷性凉，味辛，具有疏风散热、清利头目的功效。主治风热感冒、头痛、目赤、咽喉肿痛等。薄荷一般不建议单独使用，需配伍其他药材使用。另外，阴虚阳亢、血燥及体虚多汗者忌服。

王茂泓介绍，大众喝养生茶要根据具体症状和自身体质特点来调配。现代人体质比较复杂，很多人都是几种体质复合在一起。像有的女性脸上经常长痘、喉咙痛，上火的症状比较明显，但是手脚冰凉、怕冷、小便清，这就属于上热下寒，所谓的上火症状只是虚火，并非实火。这个时候如果直接去喝祛火的养生茶，起初也许会起到一定的效果，但是长痘和喉咙痛的症状并不会完全消除，反而身体会越喝越虚，损伤了阴精或阳气。

养生茶是有偏性的，长期饮用配伍要兼顾阴阳，在专业中医师辨明体质的情况下指导服用。王茂泓说，养生茶虽有治疗效果，但一般能改善当时的某些症状，但是很难从根本上起到改善体质的作用。就像有些人本身患有基础疾病比较多，需要用中药调理治病，光靠养生茶是远远不够的。（杨萌）