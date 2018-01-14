食品安全线上线下得一个样！

食品安全无小事。国家食品药品监管总局日前发布的《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》将于2018年1月1日起施行。《办法》共有46条，从多角度、多方面规范了网络餐饮服务领域的问题。

其中包括“明确线上线下一致原则”“明确平台和入网餐饮服务提供者义务”“明确送餐人员和送餐过程要求”“明确开展网络餐饮服务食品安全监测”和“明确与地方性法规和其他规章的衔接”等多方面内容。

当前网络餐饮市场越来越火爆。大数据研究机构易观发布的报告显示，“今年二季度我国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达459.5亿元，同比增幅高达81.8%”。但是，这个市场也存在鱼龙混杂的问题，而且当前不少食品安全问题已经从传统方式转向“线上方式”。

作为规范的《办法》，最引人瞩目的焦点是“线上线下一致原则”。它能让消费者和商家形成一个紧密相连的共同体。此前有媒体爆出消息，有“无证摊贩”的食品不卫生，尤其是夏季的麻辣烫、烧烤等，容易引起消费者腹泻等症状。也有专业人士对外卖送餐环节提出“隐忧”，包括“打包餐盒造成二次污染”“送餐箱消毒存在盲区”等。

过去，不少人之所以对线下餐饮模式“相对放心”，就是有对商家“跑得了和尚、跑不了庙”的潜在心理。而且，线下餐饮让人“看得见、摸得着”，有问题可以直接找到责任人。

“线上线下一致原则”符合互联网时代的市场逻辑。在此之下，消费者的权益必须得到重视和保护，而且商家的信息也得是公开透明的，可供外界随时查询。另外，《办法》还明确了第三方网络平台的监管职责，这也是网上消费融入现代生活后的必然趋势。

以往舆论场上有个争论点：网上售餐店的东西不干净不卫生，该网站要不要担责任?如今这个问题不需要再纠结了。《办法》落实后，网络第三方平台的市场将不再鱼龙混杂，入场门槛也在变高，消费者和法律规定对其专业性和严谨性都有了更高要求。

食品安全问题得到解决，一个重要表现就是网络“黑心餐”现象会越来越少。一来，“食品安全+互联网”的模式会让线上餐饮服务更加透明、合规。二来，外界对线上餐饮服务的监管力度也会加强、能力增强。

对线上餐饮服务的规定和落实是全方位的。不论商家还是送餐员、餐饮网站，都将和消费者权益紧密绑在一起。在这一共同体里，网络食品安全环境得以维护，“舌尖上的焦虑”才会越来越少。