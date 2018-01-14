用药晚一步，起效来不及

何时服药，并不是饭前、饭后或就餐时就能一言概之。很多药物往往需要提前服用才能获得最佳的临床效果。这就如同打仗，若“临阵”才将子弹“上膛”或敌人出现了才“出征”，可能会错失“杀敌良机”。一般来说，下面的情况比较常见。

晕车药。很多人会在出现了晕车症状后才去服用晕车药。这时用药已经晚了，难以有效地缓解晕车的症状。晕车药一般分为短效制剂和长效制剂，只有在出发前给药，车子开动后才能达到有效的血药浓度，防止晕车症状的出现。短效晕车药如茶苯海明一般在出发前0.5～1个小时左右服用，可以每间隔4小时服用1次，1日最多服用4～6次。长效晕车药如晕车贴，一般需在出发前2～4小时左右贴于耳垂根部的后凹处，药效可以持续72小时之久。

促胃动力药。对于胃动力不足所引起的消化不良，可选用增加胃动力药物如依托必利、甲氧氯普胺、莫沙必利等来改善症状。那么是否当腹中无食、无消化不良症状时就不需要用药，而仅仅是在饭后服用药物来消除腹胀等情况呢?实际上，饭后服用胃动力药物，会导致药物吸收减慢，无法快速达到有效血药浓度而发挥药效，还可能引发饥饿感。继续进食则会进一步加重病情，故胃动力药物一般需要在饭前15～30分钟左右服用。而单纯的消化不良，可以在饭后服用健胃消食片、复方消化酶胶囊、复方阿嗪米特肠溶片等药物来加以缓解。

止痛药。偏头痛是一种常见疾病，患病率高达5%～10%左右，持续性的疼痛困扰着很多患者。偏头痛急性发作时，可以通过非特异性药物如非甾体抗炎药或阿片类药物进行治疗，也可以使用特异性药物如麦角类制剂或曲普坦类药物来进行治疗。然而有些患者担心用药可能产生依赖性，会抵触用药或者一直“忍”到不行了才考虑用药。实际上，在偏头痛的治疗上，早期服用药物的疗效是最佳的，若等到头痛达到高峰甚至出现恶心、呕吐等症状后再服药物，效果往往很差。因为，有相关研究表明当头痛发作时，痛感从脑膜血管传入脑干的过程约需40分钟。疼痛一旦传至脑干，药物的止痛效果就会很差，等疼痛自行缓解可能是没有办法的办法了。因此，主张在偏头痛发作前40分钟用药，若错过最佳服药时机，疼痛可能就会持续较长的时间。此外，该病若不及时进行药物干预，可能会对心脑血管产生一定的危害，甚至导致中风、脑出血等严重后果。若偏头痛较为严重，服用非特异性药物不能缓解时，可尝试麦角胺咖啡因或曲坦类药物来进行治疗。

改善勃起功能障碍的药物。勃起功能障碍但无心脏疾病的患者，西地那非(昔多芬，伟哥)是较为常用的药物。但行房时，临时服用西地那非并不能立刻发挥药效，该药服用后需要1小时左右才能达到最高血药浓度，此时勃起状况最好。因此，西地那非需提前0.5～1小时左右用药，以求达到最佳的临床效果。

目前，肿瘤等恶性疾病高发。据不完全统计，每分钟就有6人被确诊为癌症，而每6秒钟就有1名癌症患者死亡。当晚期癌症患者剧痛时，阿片类药物可能是不得不用的选择，如硫酸吗啡控释片(美斯康定)、盐酸羟考酮缓释片(奥斯康定)等。根据国际卫生组织(WHO)的止痛“三阶梯”指导原则，此类药物应该“按时给药”，而并非“按需给药”，即并不是等到疼痛出现时才去吃药，而是根据医嘱严格按照时间点来服药，哪怕是疼痛还未出现的时候，此点在临床上已经形成了共识。