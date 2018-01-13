柑橘家族，营养各有千秋

受访专家：华中科技大学同济医学院营养与食品卫生学教授 黄连珍

眼下正值柑橘上市的季节，橘子、柚子、橙子、金橘等占了大半个水果摊。这类水果甘甜多汁、营养丰富，有“冬日果王”的美誉。华中科技大学同济医学院营养与食品卫生学教授黄连珍告诉《生命时报》记者，柑橘的种类不同，在营养成分上也各有千秋。

早橘：明眸美肤。早橘是胡萝卜素含量最高的柑橘类水果，每100克早橘的胡萝卜素含量可达5140微克。胡萝卜素被人体吸收后，转化为维生素A，能维持视力、抗氧化、增强免疫力、保护皮肤。因此，早橘可称为明眸美肤的高手。

橙子：舒缓疲劳。橙子的钾、锰含量算是佼佼者。缺钾会让人感到精力不足，而每100克的橙子含钾159毫克。锰元素会参与乳酸代谢，人体如果缺锰，就很难消除运动后的肌肉酸痛。

柠檬：能杀菌。柠檬含有丰富的有机酸，有很强的杀菌作用。由于味道很酸，柠檬不适合直接食用，平时可以切片泡水喝。吃海鲜或喝红酒时，适量加一些柠檬汁，味道会更鲜美。但胃酸分泌过多的人尽量不要喝柠檬水。

金橘：有助调血压。金橘中含有的金橘苷，能软化血管、降低血压；维生素P能增强血管壁的弹性，防止血管变窄、血液运行不畅。金橘果皮中还含有松柏苷、丁香苷，可以调节血压。

柚子：热量低，降血脂。柑橘家族中，柚子含有丰富的维生素、矿物质和生物活性物质，能降低血液黏稠度。同时，柚子热量很低，每100克柚子只有42千卡热量，且它的纤维含量较高，易产生饱腹感，适合需要减肥的人群食用。

柑橘虽好，但也不能多吃。建议每天吃两个中等大小的橙子，或三四瓣柚子；糖友可以将柑橘类水果作为两餐之间的零食。（记者 田 飞）