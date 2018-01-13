如果你在早上醒来后感觉脚后跟疼，那有可能是患上了足底筋膜炎。足底筋膜是一条宽而扁平的韧带，从跟骨底部延伸到脚掌骨，功能是支持纵向的足弓。

过度伸展足底筋膜会引起损伤和炎症。一般来说，鞋子对脚缺乏足够的支撑力、运动前热身锻炼做得不正确、过度行走或跑步、跑步的路面发生重大改变、扁平足、脚部受到创伤、超重或肥胖等容易导致足底筋膜炎。此外，超重的糖尿病人容易患上足底筋膜炎，并伴随糖尿病神经病变、足部皮肤干燥、皮肤裂缝和抗感染力差等脚部问题。疼痛症状会与糖尿病并发症（如神经病变、神经性关节病）相混淆。

足底筋膜炎常在晨起、长时间站立或运动后出现，疼痛区域还会伴随僵硬感。一些生活窍门可缓解疼痛。1.冰敷或脚踩装有冰块的矿泉水瓶，可有效缓解疼痛。冰敷时可以抬高脚，使其得到充分休息。2.穿支撑性强的鞋子，如橡胶底的帆布鞋或系带鞋。3.尝试使用鞋内托：药店出售或医院足踝外科定制的鞋内托能减轻对足底筋膜的冲击力，需要多试穿几副才能选定最合适的。4.重新考虑锻炼方案。患者仍需坚持运动，但要避免对足底冲击力较强的跑步或跳跃，直到症状消退。骑车、椭圆机是不错的选择。运动前后要对双脚和小腿进行拉伸。5.经常拉伸双脚。起床后可以尝试拉伸动作：坐姿时，把一条毛巾或弹力带绕在脚底，双手拉动，让脚趾拉向身体。6.不要光脚走路。7.减重。

如果服用非甾体抗炎止痛药（如布洛芬或萘普生）和做拉伸运动的时间超过2~3周，疼痛还不见好，就要看专科医生，采取注射皮质类固醇、理疗、夜间佩戴夹板、石膏全固定术等手段治疗。如果置之不理，可能发展为慢性疼痛。手术通常只作为最后的选择。足底筋膜炎可能持续数月甚至一年才能有所好转，患者要坚持治疗，不要半途而废。（中国老年学和老年医学学会骨质疏松委员会常务委员 王建华）