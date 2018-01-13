皮肤干，服当归芍药散

冬天天气干燥，皮肤缺水，空调、暖气会让情况更严重。冬季皮肤干燥是血液循环不佳的表现，气温低导致人的外周血管收缩，皮肤供血差。因此，活血是解决皮肤干燥问题的重要方法。血液循环不佳导致的皮肤干燥分为实证和虚证，虚证主要表现为消瘦、怕冷、面色发黄、苍白、暗沉，可尝试服用当归芍药散。

此方是张仲景经方，具体为：取炒白芍30克、泽泻15克、茯苓12克、炒白术12克、当归9克、川芎9克，打成粉末，就水喝下。方中，当归有补血活血、调经止痛、润肠通便的功效；川芎可活血行气、祛风止痛；白芍可养血敛阴、柔肝缓中、止痛收汗；泽泻、茯苓利水渗湿、泄热，健脾宁心；白术健脾益气、燥湿利水、止汗、安胎。诸药合用，可补血、活血、利水。

需要注意的是，本方与当归芍药汤组方、功效不同，水煎则失去挥发性成分。此外，冬季皮肤干燥除了可食用药材防干燥，还应注意护肤，不宜用过热的水洗澡，也不宜洗太久，洗完澡适量涂抹润肤露效果更佳。（东南大学附属中大医院中医内科主治医师 刘志刚）