真假当归这样鉴别
如果说补气药之首是黄芪，那么补血药之首就是当归。它的命名有两种说法：一种是李时珍所著《本草纲目》中说：“当归调血为女人要药，有思夫之意，故有当归之名。”宋代医学家陈承说，“当归”因能调气养血，使气血各有所归，所以叫“当归”。当归性甘、辛、温，味苦，归肝、心、脾经，具有补血和血、调经止痛、润燥滑肠、增强免疫力之功效。
专家提醒，药材讲究地道性，药材越地道疗效才越好。因当归本是名贵药材，价格高，市场上出现伪品、劣品等现象。例如用独活冒充的，还有东当归、野秦归等，都算不上是真正的当归。
消费者该如何鉴别呢？专家介绍，甘肃岷县的岷归是当归中的名贵品种，是有上千年历史的道地药材。
一看外观闻气味：道地的岷归切面发白，油脂圈明显，肉质饱满，香气浓郁。个大、支根少、油性足，就是精品。而独活的断面发灰，东当归支根比较多、油性不足，野秦归体形比较长，要注意鉴别。
二看等级：当归有主根，有支根，三斤当归去掉支根后只余下一斤，习称当归头，实际上是头身俱全的主根，这是精品。当归头越大，价格越贵。
消费者无法准确辨别是不是当归该怎么办？专家提醒，到正规机构购买有保障。张仲景大药房，只采购道地、放心的中药材。到张仲景大药房就能买到道地甘肃岷县当归。(记者 李彬)
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn