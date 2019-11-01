如果说补气药之首是黄芪，那么补血药之首就是当归。它的命名有两种说法：一种是李时珍所著《本草纲目》中说：“当归调血为女人要药，有思夫之意，故有当归之名。”宋代医学家陈承说，“当归”因能调气养血，使气血各有所归，所以叫“当归”。当归性甘、辛、温，味苦，归肝、心、脾经，具有补血和血、调经止痛、润燥滑肠、增强免疫力之功效。

专家提醒，药材讲究地道性，药材越地道疗效才越好。因当归本是名贵药材，价格高，市场上出现伪品、劣品等现象。例如用独活冒充的，还有东当归、野秦归等，都算不上是真正的当归。

消费者该如何鉴别呢？专家介绍，甘肃岷县的岷归是当归中的名贵品种，是有上千年历史的道地药材。

一看外观闻气味：道地的岷归切面发白，油脂圈明显，肉质饱满，香气浓郁。个大、支根少、油性足，就是精品。而独活的断面发灰，东当归支根比较多、油性不足，野秦归体形比较长，要注意鉴别。

二看等级：当归有主根，有支根，三斤当归去掉支根后只余下一斤，习称当归头，实际上是头身俱全的主根，这是精品。当归头越大，价格越贵。

消费者无法准确辨别是不是当归该怎么办？专家提醒，到正规机构购买有保障。张仲景大药房，只采购道地、放心的中药材。到张仲景大药房就能买到道地甘肃岷县当归。(记者 李彬)