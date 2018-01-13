为什么配眼镜要散瞳验光？

我国是近视大国，随着当今社会电脑、手机的普及，近视发病率越来越高，近视发生年龄也越来越早。验配眼镜时，验光师常常会要求年轻的近视患者进行散瞳验光，很多人不理解，觉得又慢又麻烦而不愿意散瞳。那么如果没有散瞳验配的眼镜会有哪些问题呢？

人的眼睛好比是一台具有自动变焦功能的照相机。人眼中的晶状体就好比是相机的变焦镜头。视网膜就好比是相机的感光元件。晶状体通过变厚或者变薄从而将近处或远处的光线精准的聚焦到视网膜上，从而使人眼看清不同距离的物体。而其中最关键的步骤就是晶状体改变厚度的过程，这主要是通过睫状肌实现的。

睫状肌的“调焦”能力

睫状肌是眼睛内部呈环形排列的平滑肌，当我们要把远距离的东西对焦时，睫状肌便会自然放松，把晶状体定位的韧带拉紧，这样晶状体就会变得扁平和纤薄，减低晶状体的对焦能力，有助我们观看远距离东西。看远处物体时，睫状肌放松，把晶状体定位的韧带拉紧，晶状体变平，减低晶状体对焦能力；看近处物体时，睫状肌收缩，晶状体定位的韧带松弛，晶状体变厚，增强晶状体对焦能力。由此可见，睫状肌在人眼“自动变焦”过程中发挥重要作用，而这种“调焦”的能力被称为睫状肌的调节功能。

睫状肌的调节能力随着年龄增长而下降。年轻人尤其是儿童的睫状肌调节力很强，如果长时间看近处，睫状肌长期处在收缩状态会造成睫状肌痉挛，如果眼睛在看远时也处于睫状肌收缩状态就会造成看远看不清，而用药物将睫状肌放松后可以看清远处，这就是“假性近视”，也称为“调节性近视”；而睫状肌放松后仍然存在近视，这就是“真性近视”。由此可见，在验光时需要将睫状肌放松方能得到正确的度数，而散瞳药就是起到麻痹睫状肌、消除“假性近视”的作用。

点散瞳药有副作用吗？

散瞳药又称为睫状肌麻痹剂，可分为快速散瞳药和阿托品两类。快速散瞳药主要成分为托比卡胺，起效时间快，维持时间短，适用于14岁以上的人群，一般在点药1小时后即可以验光，4到6个小时后瞳孔恢复。阿托品则起效时间慢，维持时间长，睫状肌麻痹功能更强，适用于14岁以下的少年儿童，一般需要点药3到5天后方能验光，3周后瞳孔恢复。散瞳期间应避免强光刺激，户外应戴遮沿帽或太阳镜。此外，散瞳是为了放松睫状肌的调节，故散瞳期间不要近距离用眼，例如看书、看电视及使用电脑，否则睫状肌没有充分放松，也会影响正确验配眼镜。

大部分人点散瞳药是安全的，少数老年人点散瞳药后可能诱发青光眼发作，因此散瞳验光前需由专业的眼科医生进行眼部评估。极少数儿童在点用阿托品后出现明显的颜面潮红、口渴、发热、头痛、恶心、幻视等症状，考虑为阿托品不良反应，应立即停药并咨询眼科医生。

散完瞳孔就完成验光过程了吗？

散瞳验光验出的结果客观地反映了眼的静止屈光状态，但是光凭此就能得到合适的眼镜处方了吗？还不够。因为人平时还是处于睫状肌未被麻痹的状态，因此还需要在睫状肌麻痹作用消失后将散瞳验光时验出的屈光度的镜片戴在试镜架上，试戴有无不适并反复核查，实现清晰、舒适、持久的最佳验配结果。因此，速散验光后通常隔一天进行复验，而阿托品散瞳验光后需3周后进行复验，这才完成了整个散瞳验光的过程。

什么人配镜不需要散瞳？

随着年龄增长，睫状肌调节能力逐渐减弱，一般在45岁左右人眼在看近处时睫状肌就无法有力收缩，造成看近处看不清，这就是“老花”。因此一般45岁以上人群进行验光时就无需散瞳了。

我国青少年近视约有1/3是不正确验光配镜造成的。散瞳验光可以去除假性近视，还原眼球真实的屈光状态，是45岁以下人群尤其是少年儿童正确验光配镜的必需步骤。不正确的验光配镜不仅会导致眼胀、眼痛、头痛等不适症状，影响眼镜的长期佩戴，还会“弄假成真”，将假性近视发展为真性近视或造成近视度数迅速进展，危害深远。因此切不可贪图省事省时而不进行散瞳验光。

文/陈迪(北京协和医院眼科)