土豆既能当主食，也能当菜肴，还是不错的零食，可谓是食品界的多面手。土豆烧牛肉、小土豆红烧肉、酸菜土豆炖肉、大盘鸡等菜肴中，土豆虽然是配角，但没有它，这道菜的味道就不一样了。

但吃土豆的方法不对，也会增加糖尿病的患病风险，把握以下几个小妙招，就能避免吃土豆带来的麻烦。

选脆土豆。土豆品种的差异对升糖指数的影响极大。建议选择比较脆的、烹调起来不容易软烂的土豆，升糖指数会低一些。

把土豆当饭吃。根据中国居民膳食指南推荐，居民每日摄入谷薯类250~400克，其中包括土豆在内的薯类平均每日摄入50~100克。如果吃了土豆，就要相应扣减米饭。

土豆不替代全谷杂粮。土豆作为主食吃时，替代相应的米饭馒头，不仅不会快速升高血糖，还会增加膳食中钾的摄入。即便是比较面的土豆，升糖指数也超不过馒头、面包和大米粥，不用太担心。

烹调时少加油。传统的土豆烹调，都是高油高盐，比如土豆炖牛腩、大盘鸡等。这样不仅会增加膳食的总脂肪量，总热量也随之升高。烹调时少加点油，就可减少发胖的麻烦。

凉点儿再吃。与土豆热食相比，在8℃放置24小时后的土豆升糖指数降低了26%，冷却导致快消化淀粉转变为慢消化淀粉，抗性淀粉含量显著增加。

吃土豆配点醋。与煮相比，添加了醋和橄榄油的土豆冷却后，升糖指数降低了43%。类似醋酸的添加物，能通过降低胃排空的速度来降低血糖反应。中国人爱吃的酸辣土豆丝，既能有效保护维生素C，又能保持爽脆的口感，只要少放一点油，再相应少吃点米饭馒头，就能成为一种降低血糖反应的好方法。