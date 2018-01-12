五类人群不适合喝鸡汤

受访专家：山东营养学会理事、济南大学营养学副教授 綦翠华

生病喝鸡汤、体虚喝鸡汤、坐月子喝鸡汤……喝鸡汤补身体的说法深入人心。其实，现在很多人都处于“营养过剩”状态，盲目以鸡汤进补，对身体并无益处。

鸡汤经过了长时间文火煮炖，确实有一些氨基酸、水溶性矿物质、水溶性维生素等营养物质。但煲的时间过长，汤内嘌呤含量增加，油脂含量和热量也较高。山东营养学会理事、济南大学营养学副教授綦翠华表示，有五类人群不适合喝鸡汤。

“三高”人群。鸡汤中油脂含量较高，尤其是饱和脂肪酸。“三高”人群喝了这种鸡汤，会升高甘油三酯，增加高血压、中风、心脑血管疾病的风险。因此，“三高”人群、脂肪肝患者不能喝鸡汤，以免加重身体负担，增加动脉硬化或脂肪堆积的风险。

胆囊炎、胆结石患者。脂肪的消化需要胆汁的参与，鸡汤中的油脂会刺激胆囊收缩，胆囊炎和胆结石患者为了避免病情加剧，不应该常喝鸡汤。

肾功能不好的人。肾功能不好或患有肾病的人讲究优质低蛋白的饮食。而久煮的鸡汤中含有一些小分子蛋白质，肾功能不太好的人不能及时处理这种蛋白质，鸡汤喝多了可能会引起氮质血症，加重病情。

痛风患者。鸡汤经过长时间的炖煮，肉里的嘌呤会溶解到汤中。如果大量食用，容易诱发痛风。不仅是鸡汤，久煮的汤，比如火锅汤、骨头汤，痛风患者都不宜喝。

风热感冒的人。中医认为，鸡汤性温，能够补虚，缓解风寒感冒。如果是风热感冒，就不适合喝鸡汤了，可能会加重病情。

如果想喝鸡汤，不妨把汤面上的浮油撇掉，减少油脂含量。饮食健康对预防疾病十分重要，平时要注意饮食多样性，每天应吃些谷薯、蔬菜水果、畜禽鱼蛋奶、大豆坚果等食物。平均每天摄入12种，每周25种以上食物，以保证营养均衡。（记者 王冰洁）