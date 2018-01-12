护肤品，功能越少越好

现在，护肤品柜台琳琅满目的产品常让人眼花缭乱。尤其是一些“多功能化妆品”，号称具有多种功效，如美白、保湿、修复“三合一”精华液等。这些多功能产品比单一功效的性价比更高吗？让我们从以下三方面来分析。

从成分配比来讲，要实现功能多样化，加入的成分肯定比单一功效产品的成分要多。但是受浓度的限制，每种成分在整个产品中所占的比例就会减少，导致每种成分的功能都不会很理想。

从成分性质来讲，每种成分都有其物理和化学性质，如形态、比重、溶解性、酸碱性等等，这些决定了哪些成分可以在同一产品中共存，而不会发生反应，导致性质变化，使功能减弱或消失。成分越多，相互之间发生反应的可能性就越大。

从产品的稳定性来讲，护肤品功效越多，就需要加入更多保持其性质稳定的成分，如乳化剂、增稠剂等。成分过于繁杂，皮肤更容易过敏。所以，理想的护肤品是用最少的成分，发挥最大的功效。

另外，购买护肤品时，导购常建议顾客成套购买产品。这对于护肤要求单一的人，确实是个不错的选择，可以避免由于不同品牌成分冲突而引发不良反应；对于护肤要求较多的女性就不太现实了，最好自己能看懂成分表，知道哪些可以搭配使用。如果做不到，尽量选择同品牌而不同系列的产品成套使用，例如洁面乳和化妆水选保湿功效的；精华液可选美白和保湿或抗皱和保湿；面霜早晚不同，日霜尽量选用保湿的，晚霜可以使用美白或抗皱。无论怎么搭配，一定记住保湿是基本护理，至少要有一种产品有此功效。（东直门医院皮肤科主任医师 黄 青）