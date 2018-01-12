马栗子可有效筛查早期癌症

近日美国一项新研究发现，马栗子（一种植物果实）可以帮助医生发现早期癌症。

目前，癌症成像检查中使用的光是可照亮生物分子的蓝光。但蓝光强度较低，且容易被组织分散吸收，筛查效果并非最佳。此次，纽约市立学院研究员简?格里姆博士及其研究小组从马栗子中提取了七叶灵，它是马栗子中自然产生的一种化学物质，有益人体循环系统健康。研究人员发现，利用该物质可研制出一种带有辐射敏感性的、明亮闪烁的荧光分子凝胶。测试结果显示，这种凝胶能改变肿瘤中的光反射方式，提高肿块在屏幕上的可见度，解决了目前核磁共振成像扫描、CT扫描和超声检查等肿瘤筛查过程中由于光线太暗而难以确保检查质量的难题。

格里姆博士表示，马栗子提取物凝胶的应用可以大幅提高医学成像检查的效率，新技术的临床应用能更早地发现癌症，挽救更多生命。这种植物性凝胶不仅功能卓越，也更经济、更安全、更环保。

马栗子在英国十分常见，果实与普通板栗很像，但其中所含化学物质苷类和皂苷对一些动物和人类具有轻微毒性。马栗子树的叶子具有抗炎功效，可用于治疗湿疹、骨折、软组织扭伤肿胀、关节炎和关节疼痛等病症。（金 也）